Звільнення з армії — коли можна звільнити від ЗСУ після завершення контракту

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб

Військовослужбовець, який служить за контрактом, не може звільнитися із ЗСУ навіть після завершення терміну дії контракту. Єдиним винятком є ситуація, коли військовий підписав контракт уже під час дії воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат Юрій Айвазян.

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Контрактна служба під час воєнного стану

В особливий період, під час дії воєнного стану, змінюється ситуація із контрактною службою в Збройних силах України.

Зокрема, попри завершення терміну дії контракту, військова служба все одно продовжується до завершення війни чи до кінця проведення загальної мобілізації.

Хто може звільнитися, попри війну

Втім, як пояснив адвокат Юрій Айвазян, існує один виняток, коли військовослужбовця контрактної служби можуть звільнити із ЗСУ.

Це можливо тоді, коли військовослужбовець, у якого закінчився термін військової служби, підписав контракт на службу в ЗСУ уже під час дії воєнного стану.

Такий військовий, якщо він не висловив бажання продовжити службу в ЗСУ, може звільнитися з армії після завершення контракту.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи є хвороба дружини підставою для звільнення чоловіка із ЗСУ.

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