Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Увольнение из ВСУ в 2025 году — какие причины действуют arrow

Увольнение из ВСУ в 2025 году — какие причины действуют

12 марта 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Увольнение из армии в Украине 2025 - все причины увольнения
Украинские военные. Фото: Минобороны
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военные имеют право уволиться из Вооруженных сил Украины даже во время действия военного положения. Существует целый ряд причин, которые позволят военным-контрактникам уволиться до завершения войны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Увольнение из армии

Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение с военной службы.

Причины и основания для увольнения в мирное время и во время действия военного положения могут быть разными.

Причины увольнения контрактников во время войны

Так, военнослужащие, проходящие службу по контракту, во время войны могут уволиться из ВСУ после достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Также действующими в военное время являются следующие причины:

  • состояние здоровья;
  • обвинительный приговор суда;
  • уважительные семейные обстоятельства;
  • освобождение из плена;
  • окончание контракта, который был подписан во время войны.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие выплаты могут рассчитывать военные при увольнении из Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли повторная мобилизация после увольнения из ВСУ.

ВСУ армия военные увольнение военнослужащие
Реклама
Реклама
Реклама