Увольнение из армии в Украине 2025 - все причины увольнения

Украинские военные. Фото: Минобороны

Украинские военные имеют право уволиться из Вооруженных сил Украины даже во время действия военного положения. Существует целый ряд причин, которые позволят военным-контрактникам уволиться до завершения войны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение с военной службы.

Причины и основания для увольнения в мирное время и во время действия военного положения могут быть разными.

Причины увольнения контрактников во время войны

Так, военнослужащие, проходящие службу по контракту, во время войны могут уволиться из ВСУ после достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Также действующими в военное время являются следующие причины:

состояние здоровья;

обвинительный приговор суда;

уважительные семейные обстоятельства;

освобождение из плена;

окончание контракта, который был подписан во время войны.

Напомним, мы ранее писали о том, на какие выплаты могут рассчитывать военные при увольнении из Вооруженных сил Украины.

Добавим, мы сообщали о том, возможна ли повторная мобилизация после увольнения из ВСУ.