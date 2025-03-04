Повторна мобілізація до ЗСУ — коли звільненого військового можуть призвати вдруге

Українські військовослужбовці проходять навчання. Фото: Віталій Павленко/АрміяInform

Пішов четвертий рік повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України. В умовах воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають і далі, для багатьох громадян актуальними залишаються питання призову на військову службу.

Зокрема, коли можуть повторно мобілізувати раніше звільнених з лав ЗСУ військовослужбовців. У цьому питанні розбираємось далі у матеріалі.

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Так, відповідно до ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в особливий період військовослужбовці можуть бути звільнені за такими підставами:

досягнення граничного віку;

стан здоров'я;

набрання законної сили обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

сімейні обставини або інші поважні причини тощо.

Військовослужбовців звільняють у відставку, якщо вони досягли граничного віку або визнані ВЛК непридатними за станом здоров'я. Це означає, що особа більше не підлягає військовому обліку та не повинна ставати на облік у ТЦК.

В інших випадках військових звільняють у запас, а отже вони повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП і відповідно набувають статусу військовозобов'язаного.

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Коли можлива повторна мобілізація військового

Слід наголосити, що прямої норми закону щодо повторної мобілізації військовослужбовців під час загальної мобілізації або в особливий період не існує. Проте, є певні обставини, які можуть призвести до того, що військового призвуть вдруге.

Так, як вже зазначалося вище, військовий, який був звільнений у запас, стає на облік в ТЦК та набуває статусу військовозобов'язаного.

Ст. 1 вищезгаданого закону визначає, що під час особливого періоду, зокрема воєнного стану та загальної мобілізації, всі громадяни, які є військовозобов'язаними або резервістами, а ними можуть бути й звільнені військовослужбовці, можуть бути призвані на службу.

Вже у статусі військовозобов'язаного колишній військовий повинен офіційно оформити відстрочку від мобілізації, подавши відповідні документи до ТЦК та СП. Якщо цього не зробити особу можуть повторно мобілізувати.

Також повторний призов можливий, якщо обставини, які надавали право на відстрочку змінилися.

Нагадаємо, що усі підстави, які надають право оформити відстрочку від мобілізації містяться в ст. 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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