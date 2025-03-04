Повторна мобілізація до ЗСУ — коли звільненого військового можуть призвати вдруге

Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ — коли це можливо
Пішов четвертий рік повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України. В умовах воєнного стану та загальної мобілізації, які тривають і далі, для багатьох громадян актуальними залишаються питання призову на військову службу.
Зокрема, коли можуть повторно мобілізувати раніше звільнених з лав ЗСУ військовослужбовців. У цьому питанні розбираємось далі у матеріалі.
За яких підстав військові можуть бути звільнені з лав ЗСУ під час війни
Так, відповідно до ст. 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в особливий період військовослужбовці можуть бути звільнені за такими підставами:
- досягнення граничного віку;
- стан здоров'я;
- набрання законної сили обвинувального вироку суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
- сімейні обставини або інші поважні причини тощо.
Військовослужбовців звільняють у відставку, якщо вони досягли граничного віку або визнані ВЛК непридатними за станом здоров'я. Це означає, що особа більше не підлягає військовому обліку та не повинна ставати на облік у ТЦК.
В інших випадках військових звільняють у запас, а отже вони повинні стати на військовий облік у ТЦК та СП і відповідно набувають статусу військовозобов'язаного.
Коли можлива повторна мобілізація військового
Слід наголосити, що прямої норми закону щодо повторної мобілізації військовослужбовців під час загальної мобілізації або в особливий період не існує. Проте, є певні обставини, які можуть призвести до того, що військового призвуть вдруге.
Так, як вже зазначалося вище, військовий, який був звільнений у запас, стає на облік в ТЦК та набуває статусу військовозобов'язаного.
Ст. 1 вищезгаданого закону визначає, що під час особливого періоду, зокрема воєнного стану та загальної мобілізації, всі громадяни, які є військовозобов'язаними або резервістами, а ними можуть бути й звільнені військовослужбовці, можуть бути призвані на службу.
Вже у статусі військовозобов'язаного колишній військовий повинен офіційно оформити відстрочку від мобілізації, подавши відповідні документи до ТЦК та СП. Якщо цього не зробити особу можуть повторно мобілізувати.
Також повторний призов можливий, якщо обставини, які надавали право на відстрочку змінилися.
Нагадаємо, що усі підстави, які надають право оформити відстрочку від мобілізації містяться в ст. 23 "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
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⁉️ ПОВТОРНА МОБІЛІЗАЦІЯ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗА СІМЕЙНИМИ ОБСТАВИНАМИ ⬇️ ✍️ 🎥 Питання - відповіді адвоката адвокатського обʼєднання «Ювченко & Партнери» на практичних прикладах: (публікація від 29.08.2023) ‼️ Можлива повторна мобілізація звільненого у запас військового після змін до ст.2️⃣3️⃣ Закону про мобілізацію, у випадку наявності інших родичів, які можуть мати здійснювати догляд за родичем з інвалідністю ♿️ (наприкінці публікації зразок відмови ТЦК та повторна мобілізація 📌) ☝️ Військовий має право на звільнення з військової служби у зв’язку з наявності таких родичів з інвалідністю ‼️але можливо у подальшому після звільнення, звільнений військовий не звертається до ТЦК для отримання відстрочки та може бути повторно мобілізованим 🪖 ☝️ У разі наявності Законних підстав (не фіктивна відстрочка) для отримання відстрочки від призову, можливо отримати законне рішення при належному звернені до ТЦК з заявою із долученням підтверджуючих документів та у разі НЕ_законної відмови #тцк_та_сп оскаржити у судовому порядку ⚖️ (наприкінці публікації позов до суду про визнання протиправною бездіяльність ТЦК та СП щодо ненадання відстрочки від призову на військову службу 📌) 📝 Для отримання юридичної консультації та правової допомоги адвоката у питаннях мобілізації, відстрочки, оскарження неправомірних дій ТЦК, пишіть в особисті повідомлення @yuvchenko_law_company ☎️ Звʼязок Тел. +380 (50) 034 2108 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal) Телеграм: @Yuvchenko_Law_Company https://t.me/Yuvchenko_Law_company 🖥️ http://yuvchenkopartners.com/ #чернівці_адвокат #адвокат_чернівці #адвокат_буковина #буковина_адвокат #Lawyers #адвокат_андрій_ювченко #ювченко_і_партнери #мобілізація #мобілізація_україна #оскарження_влк #влк #придатність #непридатність #військова_комісія #звільнення_зсу #звільнення_нгу #звільнення_інвалідність #переведення_військовослужбовця #звільнення_догляд #повторна_мобілізація #цьогодня♬ оригінальний звук - |Ювченко & Партнери|
Раніше ми писали, коли військового можуть перевести на нижчу посаду.
Нагадаємо, ми повідомляли, на які виплати можуть розраховувати мобілізовані при звільненні з лав ЗСУ.
Також ми інформували, коли саме військовозобов'язаний чоловік набуває статусу військовослужбовця.
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