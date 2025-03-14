Увольнение из ВСУ — какие причины увольнения по состоянию здоровья

Военнослужащий ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

Законодательство предоставляет военнослужащим ВСУ право уволиться с военной службы по состоянию здоровья. Для этого нужно предоставить соответствующее заключение военно-врачебной комиссии или документальное подтверждение инвалидности.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право уволиться из армии даже во время особого периода, когда действует военное положение.

Но для этого, подчеркнул адвокат Андрей Карпенко, нужно иметь серьезные основания, указанные в законодательстве.

Одной из таких причин, которая дает право уволиться из ВСУ, является состояние здоровья, которое не позволяет продолжать военную службу.

ВВК или инвалидность

Для того, чтобы уволиться из Вооруженных сил Украины, нужно получить соответствующее заключение военно-врачебной комиссии.

Это может быть один из двух выводов:

о полной непригодности;

о временной непригодности и переосвидетельствовании через 6-12 месяцев.

Кроме того, можно уволиться с военной службы при наличии у военнослужащего инвалидности.

Впрочем, военный с инвалидностью может пожелать остаться на службе добровольно.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы основания для увольнения со службы в ВСУ мобилизованных граждан.

Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты получают военнослужащие при увольнении из ВСУ.