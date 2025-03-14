Звільнення із ЗСУ - які причини звільнення за станом здоров'я

Звільнення із ЗСУ за станом здоров'я — права військового
Законодавство надає військовослужбовцям ЗСУ право звільнитися з військової служби за станом здоров’я. Для цього потрібно надати відповідний висновок військово-лікарської комісії чи документальне підтвердження інвалідності.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.
Звільнення через проблеми зі здоров’ям
Військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право звільнитися з армії навіть під час особливого періоду, коли діє воєнний стан.
Але для цього, підкреслив адвокат Андрій Карпенко, потрібно мати серйозні підстави, вказані у законодавстві.
Однією із таких причин, яка надає право звільнитися із ЗСУ, є стан здоров’я, що не дозволяє продовжувати військову службу.
ВЛК чи інвалідність
Для того, аби звільнитися зі Збройних сил України, потрібно отримати відповідний висновок військово-лікарської комісії.
Це може бути один із двох висновків:
- про повну непридатність;
- про тимчасову непридатність і переогляд через 6-12 місяців.
Крім того, можна звільнитися з військової служби за наявності у військовослужбовця інвалідності.
Втім, військовий з інвалідністю може забажати залишитися на службі добровільно.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є підстави для звільнення зі служби в ЗСУ мобілізованих громадян.
Додамо, ми повідомляли про те, які виплати отримують військовослужбовці при звільненні із ЗСУ.
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