Увольнение из ВСУ по болезни жены — правила и когда это возможно

Увольнение из армии по болезни жены — что говорит закон
Болезнь жены не является основанием для увольнения мужа из армии, даже при наличии ребенка. Для того чтобы муж получил право на увольнение из ВСУ, у жены должны официально установить инвалидность.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.
Увольнение из ВСУ
Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение по определенным уважительным причинам.
К юристам обратился военнослужащий с вопросом о возможности увольнения по семейным обстоятельствам: "У жены обнаружили туберкулез легких открытой формы, могу ли я уволиться, чтобы ухаживать за ребенком?"
Больная жена — когда этот факт является основанием для увольнения
Юрист объяснил, что сам по себе факт болезни жены, даже при наличии несовершеннолетнего ребенка, не является основанием для увольнения мужа с военной службы.
"Можете уволиться с ВСУ, если жене будет установлена инвалидность", — пояснил Евгений Александрович, добавив, что жене необходимо будет пройти МСЭК и получить решение об уходе.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может уволиться из рядов ВСУ уже сейчас.
Также мы сообщали о том, сколько денег получит боец после увольнения из армии и при каких условиях.
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