Увольнение из ВСУ по болезни жены — правила и когда это возможно

Военнослужащие ВСУ. Фото: 150 учебный центр Командования Сил ТрО ВСУ

Болезнь жены не является основанием для увольнения мужа из армии, даже при наличии ребенка. Для того чтобы муж получил право на увольнение из ВСУ, у жены должны официально установить инвалидность.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Евгений Александрович.

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Военнослужащие, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на увольнение по определенным уважительным причинам.

К юристам обратился военнослужащий с вопросом о возможности увольнения по семейным обстоятельствам: "У жены обнаружили туберкулез легких открытой формы, могу ли я уволиться, чтобы ухаживать за ребенком?"

Больная жена — когда этот факт является основанием для увольнения

Юрист объяснил, что сам по себе факт болезни жены, даже при наличии несовершеннолетнего ребенка, не является основанием для увольнения мужа с военной службы.

"Можете уволиться с ВСУ, если жене будет установлена инвалидность", — пояснил Евгений Александрович, добавив, что жене необходимо будет пройти МСЭК и получить решение об уходе.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных может уволиться из рядов ВСУ уже сейчас.

Также мы сообщали о том, сколько денег получит боец после увольнения из армии и при каких условиях.