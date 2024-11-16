Как военному после плена освободиться от службы — порядок действий и пакет документов

Увольнение с военной службы после плена — какой порядок действий
Вернувшиеся из российского плена военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на увольнение с военной службы. Для этого необходимо подать документы и выполнить ряд действий.
О перечне документов для освобождения от военной службы после плена и порядке действий читайте на Новини.LIVE.
Какие документы нужно подать для освобождения с военной службы после плена
Надо подготовить нотариально удостоверенные копии следующих документов:
- паспорт;
- идентификационный код;
- документы, подтверждающие пребывание в плену;
- справка о пребывании в плену ИЛИ документ, подтверждающий факт пребывания в плену (соответствующее сообщение, официальная информация, списки лиц и т.п.) с его регистрационными данными, подтверждающий факт нахождения лица в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах и т.д.
Где и как получить справку о пребывании в плену
Представитель военного или член его семьи может обратиться с заявлением изложенной в произвольной форме в Министерство обороны Украины или в другой центральный орган исполнительной власти, который руководит военным формированием военного или правоохранительным органом или государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями. Также можно обратиться к командиру подразделения ВСУ или иному образованному в соответствии с законом военного формирования или органу, принадлежащему в состав сил безопасности и обороны Украины.
Также для получения Справки в вышеупомянутые органы может обратиться от имени военного ГП "Украинский национальный центр развития мира".
Что указать в заявлении для получения справки о пребывании в плену
- воинское звание;
- ФИО;
- способ коммуникации с военным (почтовый адрес, электронная почта, номер телефона);
- подразделение, в штате которого вы находились на момент лишения свободы;
- период нахождения в местах несвободы или интернирования в нейтральных государствах.
Справка должна быть выдана в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления в Министерство обороны.
Как происходит процедура освобождения военнопленного с военной службы
Прежде всего, нужно подготовить рапорт об увольнении, следуя образцу и добавить в него нотариальные копии собранных документов. Также нужно подать рапорт по команде, в частности своему прямому командиру.
Командир должен согласовать рапорт, провести беседу по увольнению и составить лист бесед. Если есть основания, то дополнительно должен быть подготовлен им расчет выслуги лет. В дальнейшем, когда рапорт согласован, командир передает его старшему командиру. Таким образом, рапорт передают "цепью" командования к лицу, имеющему полномочия по принятию приказа об увольнении.
Между тем, руководство воинской части организует обследование военнопленного в военно-врачебной комиссии.
В дальнейшем издается приказ об увольнении военного из Вооруженных сил Украины. Кто принимает окончательный приказ об освобождении будет зависеть от военного звания пленника.
Например, в отношении бойцов, имеющих звание ниже мастера-сержанта, решение принимает командир бригады.
В дальнейшем, после принятия решения, военного должны рассчитать и исключить из перечня личного состава воинской части. В дальнейшем пленнику нужно прийти в пятидневный срок после освобождения в ТЦК по месту жительства, чтобы встать на военный учет.
Важные нюансы по освобождению пленника с военной службы
Когда командир получает рапорт, он должен поставить резолюцию:
- СОГЛАСОВАНО / НЕ СОГЛАСОВАНО (отмечается правовое основание и обоснование);
- должность непосредственного командира (начальника);
- воинское звание, подпись, фамилию и имя.
Кроме того, командир должен рассмотреть рапорт в течение не более 14 дней со дня передачи рапорта на согласование.
В рапорт рекомендуется прилагать документы в нотариальных копиях. В частности, командование может отказать в рассмотрении обычных ксерокопий, так ведь не может убедиться в их достоверности. При необходимости могут потребовать предъявить оригиналы документов.
Напомним, также военные имеют право уволиться с ВСУ по уходу за отцом с инвалидностью, однако есть случаи, когда в этом могут отказать.
Также мы объясняли для чего военнослужащие, которые уже уволены из рядов ВСУ и исключены из военного учета, обязательно должны прийти в ТЦК .
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