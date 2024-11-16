Як військовому після полону звільнитися зі служби — порядок дій та пакет документів

Зустріч військовополоненого з рідними. Фото: Омбудсман України Дмитро Лубінець

Військовослужбовці Збройних сил України, які повернулися з російського полону, мають право на звільнення з військової служби. Для цього потрібно подати документи та виконати низку дій для цього.

Про перелік документів для звільнення з військової служби після полону та порядок дій читайте на Новини.LIVE.

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Які документи треба подати для звільнення з військової служби після полону

Треба підготувати нотаріально посвідчені копії таких документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують перебування в полоні

довідка про перебування в полоні АБО документ, що підтверджує факт перебування в полоні (відповідне повідомлення, офіційна інформація, списки осіб тощо) з його реєстраційними даними, який підтверджує факт перебування особи в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах тощо.

Де та як отримати довідку про перебування в полоні

Представник військового або член його сім'ї може звернутися із заявою викладеній у довільній формі у Міністерство оборони України або в інший центральний орган виконавчої влади, який керує військовим формуванням військового або ж правоохоронним органом чи державним органом спеціального призначення з правоохоронними функціями. Також можна звернутися до командира підрозділу ЗСУ чи іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і оборони України.

Також для отримання Довідки до вищезгаданих органів може звернутися від імені військового ДП "Український національний центр розбудови миру".

Що вказати у заяві для отримання довідки про перебування в полоні

Військове звання;

ПІБ;

спосіб комунікації з військовим (поштова адреса, електронна пошта, номер телефону);

підрозділ, в штаті якого ви перебували на момент позбавлення свободи;

період перебування в місцях несвободи або інтернування у нейтральних державах.

Довідку мають видати впродовж 30 календарних днів з дня надходження заяви у Міністерство оборони.

Як відбувається процедура звільнення військовополоненого з військової служби

Перш за все треба підготувати рапорт про звільнення, дотримуючись зразка та додати до нього нотаріальні копії зібраних документів. Також треба подати рапорт по команді, зокрема, своєму прямому командиру.

Командир має погодити рапорт, провести бесіду щодо звільнення та скласти аркуш бесід. Якщо є такі підстави, то додатково має бути підготовлений ним розрахунок вислуги років. Надалі, коли рапорт, погоджений, командир передає його старшому командиру. Таким чином рапорт передають "ланцюгом" командування до особи, яка має повноваження щодо прийняття наказу про звільнення.

Тим часом керівництво військової частини організовує обстеження військовополоненого у військово-лікарській комісії.

Надалі видається наказ про звільнення військового з Збройних сил України. Хто саме приймає остаточний наказ про звільнення, залежатиме від військового звання полоненого.

Для прикладу, щодо бійців, які мають звання нижче майстра-сержанта, рішення приймає командир бригади.

Надалі, після прийняття рішення, військового мають розрахувати та виключити з переліку особового складу військової частини. Надалі полоненому треба прийти у п'ятиденний термін після звільнення до ТЦК за місцем проживання, щоб встати на військовий облік.

Важливі нюанси щодо звільнення полоненого з військової служби

Коли командир отримує рапорт, він має поставити резолюцію:

ПОГОДЖЕНО / НЕ ПОГОДЖЕНО (зазначається правова підстава та обґрунтування);

посада безпосереднього командира (начальника);

військове звання, підпис, прізвище та імʼя.

Крім того, командир мусить розглянути рапорт впродовж не більше, як 14 днів з дня передачі рапорту на погодження.

До рапорту рекомендовано докладати документи в нотаріальних копіях. Зокрема, командування може відмовити у розгляді звичайних ксерокопій, адже так не може переконатися у їх достовірності. За потреби можуть вимагати пред'явити оригінали документів.

Нагадаємо, також військові мають право звільнитися із ЗСУ для догляду за батьком з інвалідністю, проте є випадки, коли у цьому можуть відмовити.

Також ми пояснювали, для чого військовослужбовці, які вже звільнені з лав ЗСУ і виключені з військового обліку, обов'язково мають прийти до ТЦК.