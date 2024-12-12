Військово-лікарська комісія - час на оформлення довідки

Процес проходження військово-лікарської комісії. Фото: "АрміяInform"

Після завершення медичного огляду військово-лікарська комісія має п’ять днів на ухвалення рішення щодо (не)придатності військовозобов’язаного до військової служби в лавах ЗСУ. Якщо ці терміни прострочені — то громадянин має право подати скаргу до суду.

Про це на порталі b2bconsult написала юристка Неля Романенко.

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Затвердження рішень районної ВЛК

До юристів звернувся з питанням громадянин, який пройшов районну військово-лікарську комісію — і йому заявили, що довідку із висновком "непридатний" відправляють на затвердження до обласної, а потім регіональної ВЛК.

"Через скільки часу я маю отримати документи підтвердження непридатності по ВЛК?" — поцікавився громадянин.

Терміни для ухвалення рішень по ВЛК і право на скаргу

Неля Романенко наголосила, що існують чітко визначені законодавством рамки ухвалення рішень щодо придатності чи непридатності військовозобов’язаних громадян до військової служби.

"Під час дії воєнного стану строк опрацювання ВЛК свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК) становить до п’яти календарних днів після закінчення медичного огляду", — пояснила юристка.

Якщо ж ці терміни прострочені — то громадянин має право подати судову скаргу на бездіяльність тієї чи іншої військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які терміни чинності мають висновки військово-лікарських комісій.

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