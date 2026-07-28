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Головна Мобілізація Садовий запропонував ввести в Україні обов'язкову військову підготовку

Садовий запропонував ввести в Україні обов'язкову військову підготовку

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 04:30
Мер Львова заявив про необхідність військової підготовки для всіх українців
Андрій Садовий. Фото: sadovyi.org

Росія й надалі залишатиметься загрозою для України. Українці мають бути готовими до захисту Батьківщини. Військова підготовка має бути обов'язковою: можливо, навіть не лише для чоловіків, а й для жінок. 

Про це Садовий сказав в інтерв'ю РБК- Україна заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

Думка львівського мера щодо військової підготовки

"Ми повинні з вами зрозуміти, що ми живемо в країні, яка завжди буде мати загрози своєму існуванню. Таке наше географічне розташування. І кожен чоловік, чи навіть, можливо, і жінка, вони повинні розуміти, що треба вміти себе захищати", — наголосив Садовий

На його думку, потрібно ввести правило, згідно з яким проходження військової служби стане обов'язком усіх чоловіків, аби вони були готові обороняти рідну країну, як це робить, наприклад, Ізраїль

Також мер Львова додав, що РФ неможливо змінити — доки ця держава існуватиме "в повному обсязі", доти зберігатиметься й загроза з її боку.

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Зазначимо, що в Ізраїлі більшість громадян віком від 18 до 29 років проходить обов'язкову військову службу. Для чоловіків строкова служба триває два роки та вісім місяців, а для жінок — від двох років до двох років і восьми місяців 

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що втрачений або пошкоджений військовий квиток можна відновити. Для цього треба звернутися до ТЦК та СП або до командування військової частини. Щоб оформити військовий квиток повторно, знадобиться низка документів. 

Також Новини.LIVE з посиланням на Факти.ICTV писав, що в Україні невдовзі змінять ТЦК та СП. За словами заступника міністра оборони Василя Шкуракова, відповідну реформу найближчим часом презентують уряду. Зміни в мобілізації стануть другим етапом оновлення системи проходження військової служби.

Андрій Садовий мобілізація військова підготовка
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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