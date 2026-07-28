Мэр Львова заявил о необходимости военной подготовки для всех украинцев

Андрей Садовый. Фото: sadovyi.org

Россия и дальше будет оставаться угрозой для Украины. Украинцы должны быть готовы к защите Родины. Военная подготовка должна быть обязательной: возможно, даже не только для мужчин, но и для женщин.

Об этом Садовый сказал в интервью РБК-Украина заявил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

Мнение львовского мэра по военной подготовке

"Мы должны с вами понять, что мы живем в стране, которая всегда будет иметь угрозы своему существованию. Таково наше географическое расположение. И каждый мужчина, или даже, возможно, и женщина, они должны понимать, что нужно уметь себя защищать", — подчеркнул Садовый.

По его мнению, нужно ввести правило, согласно которому прохождение военной службы станет обязанностью всех мужчин , чтобы они были готовы защищать родную страну, как это делает, например, Израиль.

Также мэр Львова добавил, что РФ невозможно изменить — пока это государство будет существовать "в полном объеме", сохраняется и угроза с его стороны.

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Отметим, что в Израиле большинство граждан в возрасте от 18 до 29 лет проходят обязательную военную службу. Для мужчин срочная служба длится два года и восемь месяцев, а для женщин — от двух лет до двух лет и восьми месяцев

Ранее Новини.LIVE сообщал, что потерянный или поврежденный военный билет можно восстановить. Для этого нужно обратиться в ТЦК и СП или в командование воинской части. Чтобы оформить военный билет повторно, потребуется ряд документов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Факты.ICTV писал, что в Украине скоро изменят ТЦК и СП. По словам заместителя министра обороны Василия Шкуракова, соответствующую реформу в ближайшее время представят правительству. Изменения в мобилизации станут вторым этапом обновления системы прохождения военной службы.