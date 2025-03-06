ВЛК в Україні 2025 — як направлятимуть чоловіків на медкомісію з березня

Направлення військовозобов'язаних на ВЛК — що змінилося з березня
Під час воєнного стану усі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані раз на рік проходити військово-лікарську комісію. Раніше направлення на ВЛК виписували у ТЦК та СП під час оновлення даних. Наразі процес зазнав значних змін.
Які важливі зміни діятимуть з березня 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.
Направлення на ВЛК тепер електронні та з чіткою датою
Як заявила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко на офіційній сторінці у Facebook, електронні направлення на ВЛК у додатку Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Таким чином військовозобов'язані громадяни зможуть проходити комісію без додаткових візитів до ТЦК та СП.
"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку", — наголосила чиновниця.
Як через "Резерв+" отримати направлення на ВЛК
Раніше військовозобов'язаний міг отримати направлення на ВЛК тільки у паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП.
Тепер також доступні електронні направлення. Причому як військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти комісію, так і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК.
Щоб отримати направлення, необхідно зробити наступне:
- подати запит "Резерв+" (для цього необхідно авторизуватись у застосунку через Bank ID);
- отримати повідомлення з датою та місцем проходження комісії;
- у визначений день з'явитися до зазначеного медичного закладу для проходження огляду.
Додамо, що людина протягом доби має отримати сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі:
- номер та дата реєстрації направлення;
- адреса закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК;
- керівник якого ТЦК підписав направлення.
Важливо: у "Резерв+" ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Послуга електронного направлення на ВЛК — добровільна. Ініціювати її може тільки користувач "Резерв+".
Паперові направлення на ВЛК військовозобов'язані особи, як і раніше, можуть отримати під час візиту до ТЦК та СП.
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