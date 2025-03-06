ВЛК в Україні 2025 — як направлятимуть чоловіків на медкомісію з березня

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: Facebook/ООТЦК та СП

Під час воєнного стану усі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані раз на рік проходити військово-лікарську комісію. Раніше направлення на ВЛК виписували у ТЦК та СП під час оновлення даних. Наразі процес зазнав значних змін.

Які важливі зміни діятимуть з березня 2025 року, розповідаємо далі у матеріалі.

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Направлення на ВЛК тепер електронні та з чіткою датою

Як заявила заступниця голови Міноборони Катерина Черногоренко на офіційній сторінці у Facebook, електронні направлення на ВЛК у додатку Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Таким чином військовозобов'язані громадяни зможуть проходити комісію без додаткових візитів до ТЦК та СП.

"Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку", — наголосила чиновниця.

Чоловік відкрив застосунок "Резерв+". Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Як через "Резерв+" отримати направлення на ВЛК

Раніше військовозобов'язаний міг отримати направлення на ВЛК тільки у паперовій формі. Для цього він мав відвідати свій ТЦК та СП.

Тепер також доступні електронні направлення. Причому як військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти комісію, так і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК.

Щоб отримати направлення, необхідно зробити наступне:

подати запит "Резерв+" (для цього необхідно авторизуватись у застосунку через Bank ID);

отримати повідомлення з датою та місцем проходження комісії;

у визначений день з'явитися до зазначеного медичного закладу для проходження огляду.

Додамо, що людина протягом доби має отримати сповіщення, в якому містяться всі потрібні деталі:

номер та дата реєстрації направлення;

адреса закладу охорони здоров'я для проходження ВЛК;

керівник якого ТЦК підписав направлення.

Важливо: у "Резерв+" ТЦК не може ініціювати запити на проходження ВЛК самостійно, як і будь-які інші повістки. Послуга електронного направлення на ВЛК — добровільна. Ініціювати її може тільки користувач "Резерв+".

Паперові направлення на ВЛК військовозобов'язані особи, як і раніше, можуть отримати під час візиту до ТЦК та СП.

Раніше ми писали, за яких підстав можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки часу дають військовозобов'язаним чоловікам для проходження ВЛК у 2025 році.

Також ми інформували, коли військовозобов'язаного можуть відправити з ВЛК на стаціонарне обстеження.