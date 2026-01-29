Відео
Вручення повісток в Україні — чи поменшає паперових документів

Вручення повісток в Україні — чи поменшає паперових документів

Ua ru
Дата публікації: 29 січня 2026 01:30
Як у 2026 році зміниться кількість паперових повісток — відповідь правознавця
Працівники ТЦК та СП із військовозобов'язаним. Фото: ХОТЦК та СП

В Україні не зменшиться кількість паперових повісток. Процедура їх вручення теж залишиться незмінною.

Про це в ефірі День.LIVE повідомив член комітету з питань інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ в Національній асоціації адвокатів України Ярослав Куц.

Читайте також:

Нововведення в мобілізаційному процесі 

За словами правознавця, зміниться лише те, що військовозобов'язаним повідомлятимуть про відправлення повістки. Відповідні повідомлення надходитимуть у застосунок "Резерв+".

"З'являтимуться відмітки про те, що вам направили таке повідомлення, тобто ввели трекінг відстежування, аналогічний тому, який є на сайті будь-якого маркетплейсу, чи на сайті Укрпошти", — пояснив Ярослав Куц.

Раніше адвокатка Катерина Аніщенко повідомила, що у 2026 році в Україні може змінитися принцип видачі повісток. Повідомлення військовозобов'язаним надходитимуть в електронному вигляді. 

Також ми повідомляли про появу в застосунку "Резерв+" нової функції. Військовозобов'язаних інформують про надсилання повісток.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
