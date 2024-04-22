Що таке "вимога ТЦК" та як її не отримати

Вручення повістки. Ілюстративне фото: АрміяInform

В Україні новий закон про мобілізацію №10449, уповноважує ТЦК видавати спеціальні документи, відомі як "вимога ТЦК", які можуть передувати позову щодо обмеження в праві керування авто. Цей документ є попередженням про можливість судового позову з боку військкомату щодо обмежень у керуванні транспортним засобом.

Більш детально про вимогу ТЦК розповіли в виданні "Судово-юридична газета".

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Що таке вимога ТЦК

Вимогу ТЦК не слід плутати з повісткою. Вона не є запрошенням на військовий мобілізаційний чи медичний огляд. Сутність вимоги полягає у тому, щоб попередити особу про можливий судовий позов, який має на меті обмежити її право керувати авто через неповагу до військово-обов'язкових процедур.

Як уникнути отримання вимоги ТЦК

Щоб уникнути отримання вимоги ТЦК і подальшого судового позову щодо обмеження прав керування авто, слід дотримуватися наступних порад:

Відвідуйте військкомат за повісткою: Явка за повісткою на військовий огляд є обов'язковою. Це допоможе уникнути виникнення вимоги ТЦК через непроходження медичного огляду.

Активно оновлюйте свої військові дані: Зберігайте актуальну інформацію щодо військового обліку. Якщо у вас змінились адреса або інші контактні дані, вчасно повідомляйте про це військкомат.

Реагуйте на листи та повістки: Не ігноруйте листи від військкомату. Якщо вам надійшла повістка або лист, на який потрібно відреагувати, зверніться вчасно і виконайте вимоги.

Процедура вручення вимоги ТЦК

У разі невиконання вищезгаданих вимог або непроходження особою медичного огляду, керівник ТЦК має право звернутися до поліції. Після відповіді від поліції щодо неможливості вручення документа особисто, вимога ТЦК надсилається поштою. День вручення визначається або в момент отримання особою документа під розписку, або при позначці на пошті про неможливість вручення.

Наслідки невиконання вимоги ТЦК

Якщо протягом 10 днів з моменту вручення вимоги особа не виконує добровільно свій обов'язок (як-от явка на огляд чи уточнення військових даних), військкомат може звернутися до суду. Суд вже може прийняти рішення про обмеження права цієї особи на керування транспортним засобом.

З метою уникнення вимоги ТЦК та подальших неприємностей рекомендується вчасно виконувати військові обов'язки, слідкувати за повістками та листами військкомату, а також оновлювати свої військові дані. Ці заходи допоможуть уникнути можливих юридичних проблем і зберегти повне право на керування автомобілем.

Нагадаємо, що військовозобов’язані українці зможуть оновити дані у воєнніку без візиту до ТЦК. Процедура буде доступна онлайн.

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