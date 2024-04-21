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Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

21 квітня 2024 23:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як можна оновити військово-облікові дані без візиту до ТЦК
Чоловік шукає інформацію в мережі. Фото ілюстративне: jaskier.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Військовозобов’язані українці зможуть оновити дані у воєнніку без візиту до територіального центру комплектування (ТЦК). Процедура буде доступна онлайн. 

Про це в коментарі виданню NV заявила член парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз.

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"Можна оновити свої військово-облікові дані через ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг), де … вам ніхто не вручатиме повістку. Ви просто оновлюєте свою контактну інформацію, персональні дані. Можна оновити через електронний кабінет, коли він запрацює, дистанційно", — пояснила народний депутат.

Якщо військовозобов'язаний не зареєстрований на сайті ЦНАП — йому доведеться створити свій обліковий запис. Але можливість оновлювати військово-обліково дані з'явиться тільки з 18 травня 2024 року, коли закон про мобілізацію стане чинним. Нагадаємо, після цього в українців буде 60 днів, аби привести свої військові квитки до ладу.  

Також Ірини Фріз нагадала, що всі охочі зможуть прийти до ТЦК особисто і вже на місці звірити свої дані з працівнком військкомату.  

Нагадаємо, 21 квітня одеський юрист Ігор Шавров розсказав журналістам Новини.LIVE, хто не підлягає мобілізації за новим законом. 

Раніше ми повідомляли, коли в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного і чи обов’язко буде його створювати. 

війна
військовий облік
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ТЦК та СП