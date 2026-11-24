Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 54 ОАБр

Застарілі відомості у військовій частині здатні зірвати виплати, заблокувати відпустку або ускладнити оформлення пільг. Перед завершенням року військовим радять перевірити шість речей, які стосуються персональних даних.

Про це повідомили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Які документи щодо стану здоров'я треба привести в порядок бійцю до кінця року

Медичні папери ніколи не варто залишати в лікарні, розраховуючи, що вони більше не знадобляться. Якщо боєць переніс операцію, повернувся до підрозділу, а за кілька місяців його стан знову погіршився, відсутність попередніх довідок значно ускладнить підтвердження історії хвороби й обґрунтування подальших обстежень.

Тому під рукою завжди мають бути виписки зі стаціонару, висновки ВЛК, результати обстежень, документи про поранення, травми чи захворювання та рекомендації щодо реабілітації. Їх бажано мати одночасно в паперовому й електронному форматах.

Краще заздалегідь зібрати в одному місці копії всіх ключових підтверджень: медичних висновків, сімейних документів, рішень суду та паперів про пільги. Коли ж ви передаєте будь-які довідки чи заяви до військової частини, обов'язково зберігайте підтвердження самого факту подання, щоб потім не довелося вдруге доводити своє звернення.

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Актуальний IBAN і розпорядження на випадок полону

Відкриття нової картки або перехід на обслуговування в інший банк не оновлює ваші реквізити у військовій частині автоматично. Варто переконатися, що фінансова служба має свіжі дані, причому для зарахування коштів потрібен саме рахунок у форматі IBAN, а не просто номер пластикової картки.

Також дуже важливо впорядкувати розподіл виплат у критичних обставинах. Закон дозволяє військовослужбовцю оформити особисте розпорядження і самостійно визначити, кому саме перераховуватимуть належну частину грошового забезпечення у разі полону або зникнення безвісти.

Окремо можна вказати отримувачів одноразової грошової допомоги на випадок загибелі. Такий документ дає змогу закріпити власну волю, не покладаючись на збіг обставин, а якщо розпорядження вже складене раніше, варто перевірити, чи не змінилися ваші побажання.

Офіційний наказ на відпустку та зміни у родині

Усна домовленість із командиром, куплені квитки та рідні, які вже чекають удома, самі по собі відпустку не відкривають, оскільки вона має бути зафіксована наказом командира. Перед дорогою слід звірити точні дати, тривалість і пакет документів, необхідних для вибуття та повернення до частини.

Якщо ж поїздка планується за кордон, перелік потрібних паперів саме для вашого випадку варто уточнити заздалегідь, адже надання відпустки не скасовує чинних правил перетину державного кордону.

Не менш важливо вчасно сповіщати кадрову службу про зміни в особистому житті. Одруження, розлучення, народження дитини чи зміна прізвища безпосередньо впливають на право на відпустки, соціальні гарантії, виплати та інші передбачені законом можливості. Тому після отримання відповідних свідоцтв перевірте, чи передали ви їхні копії до кадрового підрозділу своєї частини.

Дані в "Армія+" та доступ без інтернету

Насамкінець варто відкрити застосунок "Армія+" і переконатися, що електронний військовий документ підтягується коректно, а всі записи в ньому відповідають дійсності. За юридичною силою він нічим не поступається паперовому військовому квитку чи посвідченню офіцера.

Якщо в системі виявилася помилка або розбіжність, краще не відкладати й одразу звернутися до відповідального підрозділу, щоб попросити виправлення. Водночас слід подбати, щоб найважливіші документи були у швидкому доступі й без зв'язку чи інтернету.

Новини.LIVE повідомляли, що юристи вже нагадували про відповідальність за псування військового квитка. Якщо документ зіпсує звичайний військовозобов'язаний, йому загрожує адміністративний штраф за 211-ю статтею КУпАП, проте на курсантів це правило не поширюється.

Крім того, правозахисники спростували поширений міф про те, що контракт нібито прив'язує військового до однієї частини на весь час служби. Насправді закон дозволяє переведення, а відмовитися від нього без вагомих підстав контрактник не може. Тому для офіцерів таке рішення оформлюють наказом, а для рядових, сержантів і старшин — розпорядженням, і обидва ці документи потрібно виконувати.