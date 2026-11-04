Червона стрічка в Резерв+. Фото: Новини.LIVE

Зазвичай червона позначка у "Резерв+" має зникати автоматично після сплати штрафу від ТЦК. На оновлення статусу системі потрібно близько чотирьох діб. Водночас закриття одного адмінпровадження ще не звільняє від обов'язків військового обліку і не гарантує захисту від нових штрафів.

На цьому наголошує Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Скільки часу потрібно на скасування червоного статусу після сплати штрафу в Резерв+

Користувачі застосунку "Резерв+", які отримали штраф за недотримання правил військового обліку, можуть позбутися червоної стрічки прямо в електронному кабінеті.

Як пояснюють у Міністерстві оборони України, після внесення коштів статус має зникнути автоматично. Зазвичай процес передачі інформації між державними базами даних та оновлення статусу займає близько чотирьох днів. Щоб побачити актуальну картину, військовозобов'язаному необхідно самостійно оновити свій військово-обліковий документ безпосередньо у програмі.

Та водночас бувають випадки, коли після транзакції минає понад чотири доби, а червона позначка нікуди не зникає. У такому разі громадянину доведеться особисто звертатися до свого територіального центру комплектування. Військкоми мають перевірити, чи внесли оператори інформацію про успішну сплату штрафу до єдиного реєстру і чому стався технічний збій.

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Як вплинуть нові порушення та коли можливе відновлення розшуку

Перерахування коштів закриває лише одне конкретне адміністративне правопорушення. Це жодним чином не скасовує загальних правил та обов'язків громадянина перед державою. Сам факт сплати штрафу ніколи не стає підставою для того, щоб людину знову миттєво оголосили в розшук.

Однак повторне потрапляння до бази порушників є цілком реальним. Це відбувається виключно тоді, коли чоловік вчиняє нове правопорушення.

Наприклад, якщо після врегулювання ситуації зі старим штрафом військовозобов'язаний отримає нову повістку і не виконає її вимог, то його знову оштрафують. Відповідно, інформацію про ігнорування правил знову внесуть до системи, а в "Резерв+" повернеться червона стрічка. Тобто закриття старого провадження не перекриває відповідальності за майбутні проступки.

Новини.LIVE інформували, що позначка про відстрочку "до завершення мобілізації" у застосунку "Резерв+" не означає, що вона діятиме вічно. Її реальний статус і терміни необхідно постійно перевіряти через розширені витяги з реєстру "Оберіг".

Сам електронний військовий квиток також має свій строк дії. Згідно з постановою уряду, чинність цифрового документа напряму залежить від тривалості наданої людині відстрочки від служби. Як тільки цей період завершується, військовозобов’язаному доводиться заново формувати документ у застосунку.

А якщо військове звання у старому паперовому квитку відрізняється від відомостей у "Резерв+", такий документ визнають недійсним. Усі підприємства та роботодавці зобов'язані заповнювати внутрішні списки виключно за електронними реєстрами.