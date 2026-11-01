Відстрочка не працює автоматично: суд пояснив правила для студентів

Патруль ТЦК та поліція проводять перевірку водіїв на блокпосту. Фото: кадр з відео

Дніпропетровський окружний адміністративний суд поставив крапку у справі студента, який намагався оскаржити власну мобілізацію та повернутися до навчання. Уповноважена група разом із поліцією зупинила хлопця на блокпості для перевірки документів. Та коли дані звірили через реєстр "Оберіг", виявили розбіжності та повну відсутність інформації про право на відстрочку.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

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Чому статус студента не захищає від мобілізації на 100%

Головним аргументом позивача було його навчання. Хлопець наголошував, що з 1 вересня 2024 року здобуває освіту на денній формі у Харківському професійному коледжі будівництва та промисловості. Завершити навчання він мав би 30 червня 2027 року. На підтвердження своїх слів він надав довідку з ЄДЕБО № 855919 від 2 червня 2026 року. Студент був переконаний, що стаття 23 Закону про мобілізацію гарантувала йому недоторканність.

Проте суд став на бік ТЦК, детально пояснивши механізм роботи законодавства. Право на відстрочку не є автоматичним. Наявність запису в базі даних чи наявність студентського квитка не зупиняє мобілізацію.

Згідно з постановою Кабміну № 560, людина повинна особисто подати голові комісії ТЦК письмову заяву за визначеною формою з додатка 4. До цієї заяви треба додати довідку з ЄДЕБО.

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Під час вивчення матеріалів справи суд не знайшов жодних доказів того, що хлопець подавав таку заяву до моменту свого призову. Представники військкомату підкреслили, що усні розмови про навчання на блокпості чи в ТЦК не мають жодної юридичної сили. Оскільки офіційного звернення не було, військкомат не мав законних підстав самостійно надавати юнаку відстрочку.

Студент також намагався довести, що медогляд у поліклініці був формальним, а його скарги проігнорували. Судді відкинули і цей аргумент, спираючись на практику Верховного Суду. Адміністративні суди не мають повноважень встановлювати медичні діагнози.

Якщо призовник не згоден із висновками районної ВЛК, він має право оскаржити їх у комісії обласного рівня або в Центральній ВЛК, а не просити суддів скасувати наказ про мобілізацію через здоров'я.

Чи можна через суд скасувати мобілізацію

Після того, як юнак прибув до військової частини, він перестав бути військовозобов'язаним і набув статусу військовослужбовця. Процедура призову є незворотною. Суд наголосив, що звільнитися з армії тепер можна лише за чітким переліком підстав, визначеним статтею 26 Закону про військовий обов'язок. Навчання в коледжі до цього переліку не входить.

Тож навіть якби суд знайшов процедурні порушення в діях ТЦК, це не стало б підставою для демобілізації солдата.

У підсумку Дніпропетровський окружний адміністративний суд повністю відмовив юнаку в задоволенні позову. Накази про його призов та зарахування до військової частини залишилися чинними.

Новини.LIVE повідомляли, що як контрактники й мобілізовані, так і офіцери мають законне право здобувати вищу освіту під час проходження служби. Для цього передбачені заочний або дистанційний формати, проте навчальний графік не повинен перешкоджати виконанню бойових і службових завдань.

Водночас статус студента не дає автоматичного захисту від призову, якщо порушено принцип послідовності освіти. Відстрочка не надається тим, хто навчається на заочній формі, проходить нетривалі освітні курси або здобуває спеціальність на рівні, який уже має, наприклад, друга вища освіта того ж ступеня. Крім того, підставою для мобілізації стає відсутність або несвоєчасне внесення відомостей про здобувача освіти до державної електронної бази ЄДЕБО.