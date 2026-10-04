Як отримати статус УБД, якщо його не надали автоматично

Посвідчення учасника бойових дій. Фото ілюстративне: УНІАН

Статус учасника бойових дій можуть отримати військові та інші люди, які брали безпосередню участь у захисті України. У багатьох випадках військова частина подає дані для оформлення статусу без заяви самого військового. Якщо цього не сталося, військовий може сам звернутися із заявою та документами.

Про це з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП передає Новини.LIVE.

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Хто має право на статус УБД

Статус учасника бойових дій можуть отримати військовослужбовці та інші люди, які брали участь у заходах із захисту України від збройної агресії Росії. Окремі правила діють для добровольців.

Як отримати статус УБД

У багатьох випадках військовому не треба самостійно подавати заяву. Уповноважена людина від військової частини передає необхідні відомості до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Якщо статус не надали автоматично, військовослужбовець може сам подати заяву та документи, які підтверджують його безпосередню участь у бойових діях або заходах із захисту України.

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Залежно від категорії військового та відомства документи розглядає відповідна комісія.

Як отримати статус УБД після звільнення зі служби

Колишній військовослужбовець може звернутися до комісії того відомства, у складі якого проходив службу. Питання про надання статусу також можна вирішити через ТЦК та СП.

Як отримати статус добровольцю

Для добровольців, які брали участь у захисті України у складі добровольчих формувань, закон передбачає окремий порядок.

Заяву та необхідні документи можна подати, зокрема, через ЦНАП або Міністерство у справах ветеранів України.

Після рішення комісії інформацію про статус вносять до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Посвідчення учасника бойових дій видають у встановленому порядку.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Житомирський обласний ТЦК та СП повідомляв, що вручення повістки не означає, що людину одразу відправлять до військової частини. Документ, у якому йдеться про виклик до військкомату, можуть вручити й тим, кого хочуть поставити на облік. Крім того, повістки видають, якщо громадянин має уточнити військово-облікові дані або пройти ВЛК.

Також Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України повідомляв, що в "Резерв+" тимчасово не можна оформити відстрочку з інвалідності. Обмеження почали діяти вдень 2 жовтня. 4 жовтня функцію планують відновити.