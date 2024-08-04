Мобілізація в Україні 2024 — нардепи можуть скасувати службу в армії для двох категорій мобілізованих

Засідання Верховної Ради. Фото: оф.сайт Верховної Ради України

Верховна Рада України може скасувати службу в армії для нової категорії мобілізованих. На розгляді у парламенті знаходиться документ, який заборонить призивати військовозобов'язаних строковиків 18-25 років, та випускників військових кафедр.

Про це розповів секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардеп від фракції "Голос" Роман Костенко в інтерв'ю NV.

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Як сказав нардеп, документ розглядатимуть у понеділок, 5 серпня.

"Він матиме історію заборони призову ось цих військовозобов'язаних. І норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання", — каже парламентар.

Костенко запевнив, що 19-річних хлопців не мобілізують до ЗСУ, а служба лишиться тільки за власним бажанням.

"Я думаю, що людей 19 років серед мобілізованих немає, тому що ця історія закінчилась якраз від 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна в військовий час і непридатна в мирний час. Вони видавались до 2022 року. У чому була проблема? У нас заборонений призов призовників 18-25 років. Призовник — це людина, яка не служила в армії, яка не має військового квитка, яка не має військової кафедри. І вона не призивається, лише за власним бажанням", — зазначив він.

Нардеп акцентував, що згідно з законом, ця категорія є військовозобов'язаними, тому вони були призвані.

"Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, у 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде. Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили", — пояснив він.