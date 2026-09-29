Мобілізація в Україні — як обрати спеціальність та потрапити до підрозділу Азова

Боєць "Азову": azov.org.ua

Дванадцята бригада спецпризначення НГУ "Азов" шукає добровольців та має вакансії як для бойових спеціалістів, так і для людей, які є фахівцями цивільного профілю. Для того, щоб долучитися, кандидат обирає напрям служби і оцінює свою підготовку, щоб з'ясувати, в якому підрозділів знадобиться його досвід. Ба більше, можна також заздалегідь подати заявку до конкретної військової частини.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "5 канал".

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Хто потрібен в "Азові"

На сайті пошуку роботи або ж на сайті "Азову" вакансії представлені за кількома основними напрямами, а саме:

бойові спеціальності — піхотинці, артилеристи, фахівці вогневої підтримки, члени екіпажів броньованої техніки, спеціалісти ППО та РЕБ, оператори радіоелектронної розвідки, зв'язківці та сапери.

безпілотні системи — оператори БПЛА, технічні спеціалісти майстерень, а також фахівці, які працюють із наземними роботами;.

медичний напрям — фахівці з надання медичної допомоги, тактичної медицини та супроводу поранених;

тилові посади — спеціалісти з логістики, діловодства, інженерії, IT, ремонту, транспорту та харчування.

У війську можуть бути корисними навички, здобуті у цивільному житті. Наприклад, автомеханік може займатися обслуговуванням техніки, IT-фахівець — працювати з цифровими системами, юрист — документами, а медик — надавати допомогу та рятувати життя.

Конкретну посаду визначають під час співбесіди. При цьому враховують попередній досвід кандидата, стан здоров'я та актуальні потреби підрозділу.

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Як визначитися, яка вакансія вам підходить

Перед заповненням анкети до "Азову" варто заздалегідь проаналізувати власний досвід і навички та описати його. Зокрема, водієві важливо вказати категорії посвідчення та досвід керування різними видами транспорту. Інженеру — перелічити обладнання, з якими доводилося працювати. Для зв'язківця, медика або оператора безпілотних систем значення мають профільна освіта, пройдені курси та практичний досвід.

Окремо слід реально оцінити свою фізичну підготовку. Навантаження та вимоги до військовослужбовців піхотних підрозділів відрізняються від тих, що передбачені для аналітичних, технічних або адміністративних посад.

Що відомо про рекрутинг в "Азові"

Процес починається з вибору вакансії та заповнення анкети на сайті. Після розгляду заявки з кандидатом зв'язується представник рекрутингової служби.

Далі відбувається співбесіда. Її можна пройти в рекрутингових центрах бригади "Азов", які працюють у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Івано-Франківську, Білій Церкві, Луцьку, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Вінниці та Хмельницькому.

Під час рекрутингу кандидату допомагають співвіднести його очікування з фактичними обов'язками на посаді. Зокрема, можна дізнатися більше про функції, підготовку, забезпечення, конкретний підрозділ та порядок оформлення.

Що відомо про підготовку перед виконанням завдань

Доєднатися до бригади "Азов" можуть кандидати від 18 років. Новобранці проходять базову бойову підготовку, яка триває орієнтовно від шести до восьми тижнів. Після її завершення військовослужбовці опановують обрану спеціальність або проходять відповідне профільне навчання.

Для військовослужбовців, які хочуть перейти із ЗСУ до НГУ через "Армія+", спочатку необхідно отримати рекомендаційний лист від рекрутерів бригади.

Перед тим, як подати анкету, варто ознайомитися з вимогами до обраної вакансії та заздалегідь підготувати запитання, які є бажання задати на співбесідв. Зауважимо, що сайті azov.org.ua доступний фільтр за напрямами та категоріями вакансій. Завдяки цьому можна швидше зорієнтуватися серед пропозицій і знайти посаду, яка відповідає наявному досвіду та навичкам.

Як повідомляли Новини.LIVE, багато українців вважають, що служби у війську проходить лише у піхоті чи штурмі. Однак сучасна армія потребує не лише ув спеціальності, але й айтівців, логіствів, медиків і будівельників. І у разі добровільного долучення до війська, людина може обрати спеціальність.

Також ми писали, що мобілізовані громадяни можуть підписувати контракт на службу. Однак остаточне рішення залежить від військової спеціальності бійця та потреб ЗСУ.