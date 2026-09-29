Мобилизация в Украине — как выбрать специальность и попасть в подразделение «Азова»

Боец "Азова": azov.org.ua

Двенадцатая бригада специального назначения НГУ "Азов" ищет добровольцев и предлагает вакансии как для боевых специалистов, так и для людей, обладающих гражданской квалификацией. Чтобы присоединиться, кандидат выбирает направление службы и оценивает свою подготовку, чтобы выяснить, в каком подразделении понадобится его опыт. Более того, можно также заранее подать заявку в конкретную воинскую часть.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "5 канал".

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Кто нужен в «Азове»

На сайте поиска работы или на сайте "Азова" вакансии представлены по нескольким основным направлениям, а именно:

боевые специальности — пехотинцы, артиллеристы, специалисты по огневой поддержке, члены экипажей бронированной техники, специалисты ПВО и РЭБ, операторы радиоэлектронной разведки, связисты и саперы.

беспилотные системы — операторы БПЛА, технические специалисты мастерских, а также специалисты, работающие с наземными роботами;

медицинское направление — специалисты по оказанию медицинской помощи, тактической медицине и сопровождению раненых;

тыловые должности — специалисты по логистике, делопроизводству, инженерии, ИТ, ремонту, транспорту и питанию.

В армии могут пригодиться навыки, приобретенные в гражданской жизни. Например, автомеханик может заниматься обслуживанием техники, IT-специалист — работать с цифровыми системами, юрист — с документами, а медик — оказывать помощь и спасать жизни.

Конкретную должность определяют во время собеседования. При этом учитывают предыдущий опыт кандидата, состояние здоровья и актуальные потребности подразделения.

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Как определиться, какая вакансия вам подходит

Перед заполнением анкеты в "Азов" стоит заранее проанализировать собственный опыт и навыки и описать их. В частности, водителю важно указать категории водительских прав и опыт управления различными видами транспорта. Инженеру — перечислить оборудование, с которым приходилось работать. Для связиста, медика или оператора беспилотных систем значение имеют профильное образование, пройденные курсы и практический опыт.

Отдельно следует реально оценить свою физическую подготовку. Нагрузки и требования к военнослужащим пехотных подразделений отличаются от тех, что предусмотрены для аналитических, технических или административных должностей.

Что известно о наборе в "Азов"

Процесс начинается с выбора вакансии и заполнения анкеты на сайте. После рассмотрения заявки с кандидатом связывается представитель рекрутинговой службы.

Далее проводится собеседование. Ее можно пройти в рекрутинговых центрах бригады "Азов", которые работают в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Белой Церкви, Луцке, Харькове, Полтаве, Запорожье, Виннице и Хмельницком.

В ходе рекрутинга кандидату помогают соотнести его ожидания с фактическими обязанностями на должности. В частности, можно узнать больше о функциях, подготовке, обеспечении, конкретном подразделении и порядке оформления.

Что известно о подготовке перед выполнением задач

Присоединиться к бригаде «Азов» могут кандидаты от 18 лет. Новобранцы проходят базовую боевую подготовку, которая длится ориентировочно от шести до восьми недель. По ее завершении военнослужащие осваивают выбранную специальность или проходят соответствующее профильное обучение.

Для военнослужащих, желающих перейти из ВСУ в НГУ через программу «Армия+», сначала необходимо получить рекомендательное письмо от рекрутеров бригады.

Прежде чем подать анкету, стоит ознакомиться с требованиями к выбранной вакансии и заранее подготовить вопросы, которые хотелось бы задать на собеседовании. Отметим, что на сайте azov.org.ua доступен фильтр по направлениям и категориям вакансий. Благодаря этому можно быстрее сориентироваться среди предложений и найти должность, соответствующую имеющемуся опыту и навыкам.

Как сообщали Новини.LIVE, многие украинцы считают, что служба в армии проходит только в пехоте или штурмовых подразделениях. Однако современная армия нуждается не только в военных специалистах, но и в ИТ-специалистах, логистах, медиках и строителях. И в случае добровольного поступления на военную службу человек может выбрать специальность.

Также мы писали, что мобилизованные граждане могут заключать контракт на службу. Однако окончательное решение зависит от военной специальности бойца и потребностей ВСУ.