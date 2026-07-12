Служба за мобілізацією та контрактом: яка різниця та що спільне

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 95 ОДШБр/Facebook

Любомир Кучер редактор, юрист

Під час дії воєнного стану українці мають дві основні можливості стати на захист держави — мобілізуватися або підписати контракт зі Збройними Силами України. Кожен варіант має свої особливості, які впливають на умови та тривалість служби. Щоправда, і в мобілізованих, і в контрактників є деякі спільні права.

Про це з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП повідомляє Новини.LIVE.

Ключові особливості контрактної служби

Служба за контрактом дозволяє самостійно вирішувати, у якому підрозділі та на якій посаді ви хочете служити, зважаючи на власні вміння та інтереси. Оформити такий договір тепер можна навіть без візиту до ТЦК.

Міністерство оборони впровадило нові типи контрактів із чіткими термінами — від 10 до 24 місяців, серед яких є базовий, бойовий та піхотно-штурмовий. Ті військові, які вже звільнилися зі служби під час воєнного стану, мають змогу повернутися до війська, уклавши угоду на пів року.

Минулого року в Україні запустили програму "Контракт 18–24" для молоді віком від 18 до 25 років, яка не підпадає під призов. Окремі умови пропонують і для людей, яким уже виповнилося 60 років, а також для іноземців та громадян інших держав.

Щоб стати контрактником, людина має пройти медичний відбір, бути в хорошій фізичній (якщо цього вимагає посада), психологічно стійкою та мати хоча б базову загальну освіту.

Новобранці спочатку проходять обов'язкове навчання, після чого їх розподіляють у ті підрозділи, які наразі потребують підсилення найбільше.

Мобілізація та можливість зміни формату служби

Мобілізовані громадяни захищають країну до завершення дії воєнного стану або до моменту, коли вийде відповідний указ президента України. Водночас закон дозволяє звільнитися в запас раніше, якщо для цього є серйозні особисті причини, зокрема проблеми зі здоров'ям чи сімейні обставини.

Військові, які потрапили до армії через мобілізацію, можуть у будь-який момент змінити формат служби та перейти на контракт, якщо вони відповідають усім критеріям.

Для цього бійцю достатньо написати рапорт і пройти необхідні процедури. Після цього він продовжить службу у своїй частині, але вже на контрактній основі з усіма відповідними бонусами.

Спільні права та додаткові переваги

Незалежно від того, як саме людина потрапила до ЗСУ, усі захисники та захисниці мають абсолютно однакові права та обов’язки.

Держава забезпечує і мобілізованих, і контрактників однаковими грошовим утриманням, формою та харчуванням. Усі воїни навчаються, беруть участь у бойових діях, отримують певні звання, можуть обіймати керівні посади та мають право на однакові пільги після отримання статусу учасника бойових дій.

Серед головних плюсів контракту виділяють грошову премію за перше підписання договору та доступ до пільгової іпотеки "єОселя" під 3%, а для випускників програми "Контракт 18–24" ця ставка взагалі становить 0%.

Окрім цього, контрактники отримують гроші на оренду житла, матеріальну допомогу в разі переїзду на нове місце служби та можливість впевнено планувати своє професійне зростання в армії.

Як повідомляв Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA", після завершення контракту військовий може звільнитися зі служби. Таке право є в тих, хто підписав контракт після початку мобілізації. Обов'язковою умовою є подача рапорту на ім'я командира.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ті, хто раніше служив у силових структурах, можуть підтвердити здобуте там звання у ЗСУ. Для цього треба пройти переатестацію. Таке право мають контрактники.