Контракт чи мобілізація: юрист розповів, коли відбувається переатестація звань

Український військовий. Фото: 93 ОМБр

Якщо громадянин раніше служив у різних силових структурах і отримав там звання, він може підтвердити його під час служби в ЗСУ. Для цього потрібно пройти переатестацію. Але це можливо тільки в випадку контрактної служби в армії, мобілізовані громадяни не зможуть цього зробити.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Види військової служби в Україні

Військова служба в Україні відбувається у різних форматах участі громадян у цьому процесі. Одним із форматів є контрактна служба, коли громадянин підписує угоду на кілька років служби в ЗСУ.

Крім того, велика кількість громадян зараз проходить службу, будучи мобілізованими до лав української армії. Існувала ще така категорія, як строкова служба, але вона була скасована кілька років тому, її замінили на інші форми військової підготовки.

Обов’язки громадян, які перебувають на контрактній службі та служать за мобілізацією, однакові. Але права військових цих двох категорій відрізняються.

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Переатестація можлива тільки для контрактників

До юристів звернувся громадянин, який раніше проходив службу в структурі Державної кримінально-виконавчої служби. Чоловік розповів, що його мобілізували до лав ЗСУ.

Громадянин, який за час служби в ДКВС отримав звання майора, поцікавився, чи може він підтвердити своє звання в рамках ЗСУ. Юристи пояснили, чому така процедура є для цього військовослужбовця проблемною.

Адвокат В’ячеслав Кирда підкреслив: "Тут треба піднімати питання щодо проходження атестації, але це можливо у випадку укладення контракту. Скоріше за все, по мобілізації тут нічого не вийде".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що для переатестації на сержантське звання потрібна згода командира.

Якщо мобілізований громадянин, який мав скасоване внаслідок реформи військове звання "прапорщик", хоче пройти переатестацію і отримати нове звання, йому потрібно підписати контракт. Для цього необхідно отримати згоду командира військової частини. А надалі військовослужбовець повинен пройти відповідний відбір і скласти іспити.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що мобілізований до лав ЗСУ працівник Міністерства внутрішніх справ може підтвердити своє офіцерське звання.

Юристи пояснили, що переатестація у такій ситуації можлива лише тоді, коли мобілізований підпише контракт на офіцерську посаду. Крім того, згоду на це має надати командування частини, у якій служить мобілізований.