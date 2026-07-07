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Головна Мобілізація Звільнення контрактника: юрист назвав ключові часові рамки

Звільнення контрактника: юрист назвав ключові часові рамки

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 17:57
Звільнення контрактника: юрист назвав ключові часові рамки
Українські військовослужбовці. Фото: 57 ОМПБр Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися з армії після завершення контракту. Це можливо у випадку, коли військовий підписав контракт уже після початку загальної мобілізації. Але для звільнення треба вчасно подати рапорт на ім’я командира.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Мобілізовані й контрактники в ЗСУ

У Збройних силах України військову службу проходять військовослужбовці різних форматів служби. Більша частина військових це мобілізовані громадяни.

Та є й інша частина, ті громадяни, які підписали контракт на військову службу. Контрактники мають більше прав порівняно із мобілізованими.

Одним із таких прав є право на звільнення з армії. Військовослужбовець контрактної служби може звільнитися після закінчення контракту, тоді як мобілізований має служити до кінця воєнного стану.

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Коли подавати заяву на звільнення по завершенні контракту

До юристів звернувся громадянин, який під час повномасштабної війни підписав кількарічний контракт. Військовослужбовець поцікавився, чи може він звільнитися після закінчення терміну дії контракту.

Громадянин наголосив, що йому ще не виповнилося 25 років. Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що звільнення з армії можливе, але є один важливий нюанс.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що це за нюанс: "Ви можете звільнитись зі служби. Але за умови, якщо за три місяці до закінчення контракту подасте командиру рапорт про звільнення на підставі закінчення строку дії контракту укладеного під час воєнного стану".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, які документи потрібні для звільнення військовослужбовця із ЗСУ.

Військовослужбовець, який планує звільнитися з лав ЗСУ, повинен написати рапорт на ім’я командира військової частини, у якій проходить службу. Також потрібно надати нотаріальні копії документів, які підтверджують право на звільнення.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, хто може звільнитися з армії за віком.

В Україні навіть під час воєнного стану деякі військовослужбовці ЗСУ мають право звільнитися зі служби за наявності певних підстав та обставин. Одна з таких підстав це досягнення граничного віку.

Хто саме з військових може звільнитися із ЗСУ за віком, які необхідно підготувати документи та на що можна розраховувати після звільнення, пояснили фахівці громадської організації "Юридична сотня".

контракт рапорт звільнення з армії
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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