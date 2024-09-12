Зміна ТЦК - чи треба змінювати документи після зміни ТЦК

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Якщо після оновлення даних в "Резерв+" у військовозобов’язаного в особистих даних з’явився інший ТЦК, йому не треба ставати на облік у цьому територіальному центрі комплектування. Достатньо буде уточнити і виправити дані у "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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"Резерв+" змінив ТЦК

У деяких українських містах громадяни, оновивши військово-облікові дані в "Резерв+", виявили, що їхнє місце державної реєстрації опинилося на території іншого територіального центру комплектування, не того, де громадянин перебуває на військовому обліку.

Громадяни звернулися до юристів з питанням про те, що робити у такій ситуації — чи варто перереєстровуватися у цьому ТЦК.

Перереєстрування не потрібне

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що цього робити не потрібно.

"Ні, треба залишатись в тому ТЦК, де ви стоїте на обліку", — підкреслив адвокат.

А от що точно має зробити військовозобов’язаний, який зіткнувся із такою проблемою — так це внести відповідні правки у мобільному застосунку "Резерв+", аби привести інформацію, вказану там, у відповідність до справжнього стану речей.