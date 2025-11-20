У Силах безпілотних систем порадили, що взяти з собою на БЗВП

Бійці ЗСУ. Ілюстративне фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

В Україні громадяни, які приєднуються до лав ЗСУ, проходять перед цим базову загальновійськову підготовку (БЗВП). У зв'язку з цим у людей виникає питання, що варто взяти із собою на навчання.

Відповідь на це та поради дали у Силах безпілотних систем ЗСУ.

Що варто взяти із собою на БЗВП

"Не всі поради з ChatGPT працюють у польових умовах. Тому ми запитали військовослужбовців Сил безпілотних систем, які проходили БЗВП восени та взимку, що справді варто взяти із собою", — розповіли у СБС ЗСУ.

Там додали, що для виконання завдань держава забезпечує бійців всім необхідним, але все є дрібниці, які зроблять проходження БЗВП комфортнішим.

Для того щоб залишатися на зв'язку і бачити в темряві, бійців рекомендують взяти:

павербанк на 20 000 mAh або більше;

подовжувач;

ліхтарик із червоним світлом;

запасні кабелі та адаптери;

Для здоров'я необхідно:

знеболювальні, протизапальні, антигістамінні;

таблетки від хронічних хвороб (із запасом);

засоби від застуди, кашлю та болю в горлі.

Для комфорту:

кружку та посуд;

рушник із мікрофібри;

пасту Теймурова;

вушні затички (беруші);

вологий туалетний папір та антисептичні серветки.

Для того, щоб зігрітися:

термобілизна (1-й + 2-й шар);

тренінгові шкарпетки;

шапка, баф та балаклава;

хімічні грілки для рук і ніг;

електричну сушарку для взуття.

Також у Силах безпілотних систем порекомендували маленькі речі, що сильно виручають:

мультитул;

армований скотч;

записник, ручка та маркер (щоб підписувати власні речі);

захист від вологи (гермомішок або zip-пакети)

нитки та голки.

"Скільки не готуйся — усе одно чогось бракуватиме. Але повір, теплі шкарпетки і власна кружка рятують моральний дух краще за мотиваційні цитати", — резюмували у СБС.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Міноборони України повідомили, курс БЗВП буде збільшено до 51 дня.

Також ми писали, чи випустять за кордон громадянина, якщо той у 21 рік не пройшов БЗВП.