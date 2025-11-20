У Силах безпілотних систем порадили, що взяти з собою на БЗВП

Що взяти із собою на БЗВП — поради від Сил безпілотних систем
В Україні громадяни, які приєднуються до лав ЗСУ, проходять перед цим базову загальновійськову підготовку (БЗВП). У зв'язку з цим у людей виникає питання, що варто взяти із собою на навчання.
Відповідь на це та поради дали у Силах безпілотних систем ЗСУ.
Що варто взяти із собою на БЗВП
"Не всі поради з ChatGPT працюють у польових умовах. Тому ми запитали військовослужбовців Сил безпілотних систем, які проходили БЗВП восени та взимку, що справді варто взяти із собою", — розповіли у СБС ЗСУ.
Там додали, що для виконання завдань держава забезпечує бійців всім необхідним, але все є дрібниці, які зроблять проходження БЗВП комфортнішим.
Для того щоб залишатися на зв'язку і бачити в темряві, бійців рекомендують взяти:
- павербанк на 20 000 mAh або більше;
- подовжувач;
- ліхтарик із червоним світлом;
- запасні кабелі та адаптери;
Для здоров'я необхідно:
- знеболювальні, протизапальні, антигістамінні;
- таблетки від хронічних хвороб (із запасом);
- засоби від застуди, кашлю та болю в горлі.
Для комфорту:
- кружку та посуд;
- рушник із мікрофібри;
- пасту Теймурова;
- вушні затички (беруші);
- вологий туалетний папір та антисептичні серветки.
Для того, щоб зігрітися:
- термобілизна (1-й + 2-й шар);
- тренінгові шкарпетки;
- шапка, баф та балаклава;
- хімічні грілки для рук і ніг;
- електричну сушарку для взуття.
Також у Силах безпілотних систем порекомендували маленькі речі, що сильно виручають:
- мультитул;
- армований скотч;
- записник, ручка та маркер (щоб підписувати власні речі);
- захист від вологи (гермомішок або zip-пакети)
- нитки та голки.
"Скільки не готуйся — усе одно чогось бракуватиме. Але повір, теплі шкарпетки і власна кружка рятують моральний дух краще за мотиваційні цитати", — резюмували у СБС.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у Міноборони України повідомили, курс БЗВП буде збільшено до 51 дня.
Також ми писали, чи випустять за кордон громадянина, якщо той у 21 рік не пройшов БЗВП.
