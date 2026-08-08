Суд позбавив чоловіка волі за ухилення від мобілізації

Суд у справі про штраф ТЦК. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У Самборі Львівської області судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки, чим ухилився від призову на військову службу. За скоєне суд призначив покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "ZAXID.NET".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи і вироку від серпня 2026 року, у травні 2024 року військовозобов’язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до проходження служби у підрозділах забезпечення, тобто в тилових частинах. Орієнтовно через місяць йому вручили повістку для відправлення до однієї з таких частин ЗСУ.

За версією військового ТЦК, чоловік поставив підпис у повістці, однак відмовився її забирати, пославшись на проблеми зі здоров’ям. Після цього юрист оформив відповідний акт, а військовозобов’язаного письмово попередили про кримінальну відповідальність у разі ухилення від призову.

Проте наступного дня чоловік не прибув до ТЦК, щоб відправитися на службу. Після цього правоохоронні органи відкрили щодо нього кримінальне провадження.

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Під час судового засідання обвинувачений провину не визнав. Він сказав, що йому вручали якийсь документ, але, за його словами, він не знає, який саме. Також чоловік сказав про наявність проблем зі здоров’ям, проте офіційно встановленої групи інвалідності у нього немає.

Рішення суду

Суд дослідив усі матеріали провадження та доводи сторін. У ході розгляду справи з'ясувалося, що з 1 січня 2022 року обвинувачений не звертався по медичну допомогу до свого сімейного лікаря.

В результаті суд визнав мешканця Львівщини винним в ухиленні від призову на військову службу та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.