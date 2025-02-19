СЗЧ після мобілізації - яке покарання військового за втечу

Затриманий військовослужбовець. Фото: Depositphotos

Якщо військовозобов’язаний громадянин підписав мобілізаційне розпорядження, то за втечу дорогою до навчального центру на нього чекатиме кримінальна відповідальність. Але у випадку непідписання жодних документів ні кримінальна, ні адміністративна відповідальність такому громадянину не загрожує.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.

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Втеча під час транспортування в НЦ

Юрист Євген Корнійчук пояснив, як класифікується ситуація із втечею військовозобов’язаного громадянина під час його транспортування із ТЦК до навчального центру.

"Ви не були зараховані до військової частини, тому не вважаєтесь солдатом і вам не загрожують статті 407, 408 Кримінального кодексу України — "Дезертирство" чи "Самовільне залишення військової частини або місця служби", — наголосив Корнійчук у відповіді громадянину України.

Коли відкриють кримінальну справу

Разом з тим, додав Корнійчук, є варіант, коли за таку втечу проти громадянина відкриють кримінальну справу.

"Якщо ви підписали мобілізаційне розпорядження (бойову повістку), то вам може загрожувати передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період", — зазначив юрист.

Але, резюмував Євген Корнійчук, якщо громадянин не підписував жодних документів, його не зможуть притягти ні до кримінальної, ні навіть до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як повернутися із СЗЧ за допомогою застосунку "Армія+".

Додамо, ми повідомляли про те, де служитиме військовослужбовець після повернення із СЗЧ.