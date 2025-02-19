СОЧ после мобилизации - какое наказание военного за побег

Задержанный военнослужащий. Фото: Depositphotos

Если военнообязанный гражданин подписал мобилизационное распоряжение, то за побег по дороге в учебный центр его будет ждать уголовная ответственность. Но в случае неподписания никаких документов ни уголовная, ни административная ответственность такому гражданину не грозит.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Юрист Евгений Корнийчук объяснил, как классифицируется ситуация с побегом военнообязанного гражданина во время его транспортировки из ТЦК в учебный центр.

"Вы не были зачислены в воинскую часть, поэтому не считаетесь солдатом и вам не грозят статьи 407, 408 Уголовного кодекса Украины — "Дезертирство" или "Самовольное оставление воинской части или места службы", — отметил Корнийчук в ответе гражданину Украины.

Когда откроют уголовное дело

Вместе с тем, добавил Корнийчук, есть вариант, когда за такой побег против гражданина откроют уголовное дело.

"Если вы подписали мобилизационное распоряжение (боевую повестку), то вам может грозить предусмотренная статьей 336 Уголовного кодекса Украины уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период", — отметил юрист.

Но, резюмировал Евгений Корнийчук, если гражданин не подписывал никаких документов, его не смогут привлечь ни к уголовной, ни даже к административной ответственности.

Напомним, мы ранее писали о том, как вернуться из СОЧ с помощью приложения "Армия+".

Добавим, мы сообщали о том, где будет служить военнослужащий после возвращения из СОЧ.