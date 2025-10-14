Олег Петренко висловився ро проблеми із мобілізацією в Україні

Петренко пояснив, чому посилення мобілізації не дасть результатів
Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив, що посилення мобілізації або зниження мобілізаційного віку не матиме очікуваного ефекту. Для цього спершу необхідно провести зміни у Збройних силах України
Про це він розповів в ефірі програми "Вечір.LIVE".
Петренко висловився про проблеми мобілізації
За словами військового, зараз ключовим завданням є не просто збільшення кількості мобілізованих, а реформа армійської системи, яка дозволить ефективно використовувати вже наявний людський ресурс.
"Посилювати мобілізаційні санкції — знижувати вік, посилювати методи — це тупікова гілка розвитку подій. Потрібні системні зміни в армії", — наголосив Петренко.
Він відмітив, що нині добровольці охочіше приєднуються до тих бригад, де бачать належне ставлення до особового складу. Саме в таких підрозділах спостерігаються найменші втрати. Натомість у ЗСУ все одно залишається велика кількість командирів, які приймають "м'ясні" рішення і провокують високий відсоток випадків самовільного залишення частини.
"Сенс нам мобілізовувати зараз ще два мільйони? Мільйон вісімсот через тиждень буде в СЗЧ. У нас зараз вже сотні тисяч людей в СЗЧ. І що? Їх у тюрму посадять? У нас місць у тюрмах стільки нема", — сказав Петренко.
Нагадаємо, раніше командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив про необхідність мобілізувати юнаків 16-18 років.
А також комбат припустив, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 23 років.
