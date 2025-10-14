Олег Петренко висловився ро проблеми із мобілізацією в Україні

Військові ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Голова штабного фонду Третього армійського корпусу Олег Петренко заявив, що посилення мобілізації або зниження мобілізаційного віку не матиме очікуваного ефекту. Для цього спершу необхідно провести зміни у Збройних силах України

Про це він розповів в ефірі програми "Вечір.LIVE".

Реклама

Читайте також:

Петренко висловився про проблеми мобілізації

За словами військового, зараз ключовим завданням є не просто збільшення кількості мобілізованих, а реформа армійської системи, яка дозволить ефективно використовувати вже наявний людський ресурс.

"Посилювати мобілізаційні санкції — знижувати вік, посилювати методи — це тупікова гілка розвитку подій. Потрібні системні зміни в армії", — наголосив Петренко.

Він відмітив, що нині добровольці охочіше приєднуються до тих бригад, де бачать належне ставлення до особового складу. Саме в таких підрозділах спостерігаються найменші втрати. Натомість у ЗСУ все одно залишається велика кількість командирів, які приймають "м'ясні" рішення і провокують високий відсоток випадків самовільного залишення частини.

"Сенс нам мобілізовувати зараз ще два мільйони? Мільйон вісімсот через тиждень буде в СЗЧ. У нас зараз вже сотні тисяч людей в СЗЧ. І що? Їх у тюрму посадять? У нас місць у тюрмах стільки нема", — сказав Петренко.

Нагадаємо, раніше командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський заявив про необхідність мобілізувати юнаків 16-18 років.

А також комбат припустив, що мобілізаційний вік в Україні можуть знизити до 23 років.