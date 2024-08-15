Бронювання від призову - можливість оформити броню після мобілізації

Мобілізовані новобранці. Фото: Facebook "Західний кордон"

Процес бронювання від мобілізації працівників критично важливих для української економіки підприємств має завершитися до мобілізації громадянина. Але у деяких випадках броню можна оформити уже навіть тоді, коли військовозобов’язаний уже пройшов процес мобілізації.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Павло Гретченко.

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Бронювання військовозобов’язаних

Частина українських підприємств, які визнані критично важливими для функціонування української економіки, має право на бронювання своїх працівників від мобілізації.

Цей процес треба завершити до отримання військовозобов’язаним співробітником мобілізаційного розпорядження і відправлення громадянина до лав ЗСУ.

Коли броня може спрацювати уже після мобілізації

Втім, бувають у таких ситуаціях і винятки, коли бронювання можна оформити уже після того, як військовозобов’язаного уже мобілізували.

Так, відповідаючи на питання громадянина, якого, за його словами, уже два тижні возять по різних військових частинах, де його ніхто не хоче зараховувати до штату, Павло Гретченко підтвердив – у такій ситуації підприємство може оформити для цього співробітника бронювання, і на основі цього документу його мають відправити додому.