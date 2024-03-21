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Які агропідприємства мають право бронювати працівників — перелік та умови

21 березня 2024 05:47
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — які агропідприємства можуть бронювати працівників
Аграрії з Полтавської області. Фото: polinfo.gov.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Третій рік в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення росії. У цей період військовозобов'язані чоловіки підлягають призову на військову службу для захисту держави від окупанта. Водночас законодавством передбачені категорії, які мають право на відстрочку або бронь. Зокрема це стосується працівників аграрної сфери. 

Які аграрні підприємства мають право бронювати своїх працівників, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Так, порядок бронювання військовозобовʼязаних був затверджений постановою Кабінетом Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76. Пізніше до документа вносилися поправки та додавалися нові пункти. 

 

Мобілізація в Україні — які агропідприємства можуть бронювати працівників
Весняні польові роботи. Фото: ismav.com.ua

Тож, наразі такі агропідприємства мають право бронювати своїх працівників: 

1. Які мають мобілізаційні завдання (МЗ).

Такі завдання формує Мінекономіки та доводить до виконавців, серед яких можуть бути облдержадміністрації, органи міського самоврядування тощо. Останні передають МЗ виконавцям.

2. Які забезпечують потреби ЗСУ та інших військових формувань.

Мова йде про підприємства, які мають контракти за процедурою держзакупівель.

3. Які є критично важливими. 

До критично важливих підприємств належать ті, що забезпечують функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Таке підприємство має відповідати певним критеріям. Залежно від напрямку роботи, підприємство має звернутись у профільне міністерство і дізнатись критерії визначення критично важливим. 

Важливо: такі критерії можуть змінюватись.

За розпорядженням Мінагрополітики додаткові критерії такі:

  • господарство обробляє не менше 1000 га або має не менше 50 застрахованих працівників;
  • у підприємства основним видом діяльності, станом на 1 січня 2022 року, є КВЕД, який зазначено у наказі Мінагрополітики від 21.02.2023 № 223.

Підприємства, які мають понад 1000 га землі можуть подавати заявку на визнання критичним через Державний аграрний реєстр, решта — на поштову адресу Мінагрополітики: вул. Хрещатик 24, м. Київ, 0100.

Раніше ми повідомляли, які документи необхідні 2024 року для бронювання працівників від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, що в Україні спростили бронювання працівників оборонних підприємств.

Також ми інформували, які умови прозорої та гнучкої схеми бронювання від мобілізації.

війна
Україна
мобілізація
аграрії
бронювання
підприємства

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