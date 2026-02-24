Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Традиційний підхід до мобілізації себе вичерпав, — Залужний

Традиційний підхід до мобілізації себе вичерпав, — Залужний

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 01:30
Залужний закликав змінити мобілізацію в Україні
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний/Facebook

Посол України у Британії Валерій Залужний заявив, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав. Він зазначив, що цей факт підтверджується досвідом російсько-української війни. 

Як повідомляє Новини.LIVE, Залужний сказав про це на виступі в Королівському інституті міжнародних відносин.

Реклама
Читайте також:

Чому варто змінити підхід мобілізації

"Досвід як Росії, так і України показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав", — заявив Валерій Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що повномасштабна війна продемонструвала, що найскладніше відновити саме людський потенціал. Якщо виробництво зброї можна наростити відносно швидко, то підготовка та заміна військовослужбовців потребують значно більше часу. У реальних бойових умовах оперативно компенсувати такі втрати практично неможливо.

Окремо Залужний звернув увагу на зміну характеру бойових дій. Зокрема, поле бою фактично стало прозорим і перебуває під контролем роботизованих систем. У таких реаліях шанси людини на виживання вже не залежать від рівня підготовки. Це зумовлює неминучі втрати та вимагає дистанціювання особового складу від цієї кілзони.

Також Залужний додав, що досвід України підтверджує, що питання мобілізації є надзвичайно чутливим і має вплив на стабільність суспільства під час та війни та його готовність підтримувати її. Тож саме через це Російська Федерація не ризикує не оголошувати у себе мобілізацію, хоча це іноді озвучується, щоб залякати Україну.

Резюмуючи ексголовком добав, що в майбутніх війнах точно не передбачається мобілізація мільйонів людей. Він додав, що нині роботи виконують не лише допоміжні функції, а й проводять окремі операції та навіть беруть у полон солдатів РФ.

Нагадаємо, нещодавно очільник Міноборони України Михайло Федоров анонсував, що відомство працює над комплексною реформою мобілізації. За його словами, вона має допомогти розв'язати проблеми, які накопичувалися роками.

Також президент Володимир Зеленський сказав нещодавно, що Європа могла б допомогти Україні перейти від мобілізаційної моделі до контрактної.

Валерій Залужний армія мобілізація люди війна в Україні роботи
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації