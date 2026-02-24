Залужний закликав змінити мобілізацію в Україні

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Фото: Залужний/Facebook

Посол України у Британії Валерій Залужний заявив, що традиційний підхід до мобілізації повністю себе вичерпав. Він зазначив, що цей факт підтверджується досвідом російсько-української війни.

Як повідомляє Новини.LIVE, Залужний сказав про це на виступі в Королівському інституті міжнародних відносин.

Чому варто змінити підхід мобілізації

"Досвід як Росії, так і України показує, що традиційний підхід до мобілізації у сучасній війні повністю себе вичерпав", — заявив Валерій Залужний.

Колишній головнокомандувач ЗСУ зазначив, що повномасштабна війна продемонструвала, що найскладніше відновити саме людський потенціал. Якщо виробництво зброї можна наростити відносно швидко, то підготовка та заміна військовослужбовців потребують значно більше часу. У реальних бойових умовах оперативно компенсувати такі втрати практично неможливо.

Окремо Залужний звернув увагу на зміну характеру бойових дій. Зокрема, поле бою фактично стало прозорим і перебуває під контролем роботизованих систем. У таких реаліях шанси людини на виживання вже не залежать від рівня підготовки. Це зумовлює неминучі втрати та вимагає дистанціювання особового складу від цієї кілзони.

Також Залужний додав, що досвід України підтверджує, що питання мобілізації є надзвичайно чутливим і має вплив на стабільність суспільства під час та війни та його готовність підтримувати її. Тож саме через це Російська Федерація не ризикує не оголошувати у себе мобілізацію, хоча це іноді озвучується, щоб залякати Україну.

Резюмуючи ексголовком добав, що в майбутніх війнах точно не передбачається мобілізація мільйонів людей. Він додав, що нині роботи виконують не лише допоміжні функції, а й проводять окремі операції та навіть беруть у полон солдатів РФ.

Нагадаємо, нещодавно очільник Міноборони України Михайло Федоров анонсував, що відомство працює над комплексною реформою мобілізації. За його словами, вона має допомогти розв'язати проблеми, які накопичувалися роками.

Також президент Володимир Зеленський сказав нещодавно, що Європа могла б допомогти Україні перейти від мобілізаційної моделі до контрактної.