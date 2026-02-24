Залужный призвал изменить мобилизацию в Украине

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Фото: Залужный/Facebook

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что традиционный подход к мобилизации полностью себя исчерпал, что подтверждается опытом российско-украинской войны. Теперь людей по большей части занимают роботы.

Как сообщает Новини.LIVE, Залужный сказал об этом на выступлении в Королевском институте международных отношений.

Реклама

Читайте также:

Почему стоит изменить подход мобилизации

"Опыт как России, так и Украины показывает, что традиционный подход к мобилизации в современной войне полностью себя исчерпал", — заявил Валерий Залужный.

Посол Украины в Британии отметил, что полномасштабная война продемонстрировала, что сложнее всего восстановить именно человеческий потенциал. Если производство оружия можно нарастить относительно быстро, то подготовка и замена военнослужащих требуют значительно больше времени. В реальных боевых условиях оперативно компенсировать такие потери практически невозможно.

Отдельно Залужный обратил внимание на изменение характера боевых действий. В частности, поле боя фактически стало прозрачным и находится под контролем роботизированных систем. В таких реалиях шансы человека на выживание уже не зависят от уровня подготовки. Это приводит к неизбежным потерям и требует дистанцирования личного состава от этой килзоны.

Также Залужный добавил, что опыт Украины подтверждает, что вопрос мобилизации является чрезвычайно чувствительным и имеет влияние на стабильность общества во время войны и его готовность поддерживать ее. Поэтому именно поэтому Российская Федерация не рискует не объявлять у себя мобилизацию, хотя это иногда озвучивается, чтобы запугать Украину.

Резюмируя экс-глава добавил, что в будущих войнах точно не предполагается мобилизация миллионов людей. Он добавил, что сейчас роботы выполняют не только вспомогательные функции, но и проводят отдельные операции и даже берут в плен солдат РФ.

Напомним, недавно глава Минобороны Украины Михаил Федоров анонсировал, что ведомство работает над комплексной реформой мобилизации. По его словам, она должна помочь решить проблемы, которые накапливались годами.

Также президент Владимир Зеленский сказал недавно, что Европа могла бы помочь Украине перейти от мобилизационной модели к контрактной.