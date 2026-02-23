Хто може отримати повістку в березні 2026 року — що каже закон

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні тривають мобілізація та воєнний стан — військовозобов'язаних громадян можуть призвати до війська. У березні призов здійснюватиметься за тим же принципом, що й у попередні місяці.

Про категорії громадян, які підлягають призову, йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Кого можуть призвати в березні

На службу можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного віком від 18 до 60 років за умови, що він придатний до служби, не має відстрочки й не підлягає бронюванню.

Основною категорією для мобілізації є чоловіки віком від 25 до 60 років. Ті, кому ще не виповнилося 25 років, можуть служити за власним бажанням.

Повістку в березні можуть вручити:

придатним до служби чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід або навчалися у військовому вишу й не мають ані відстрочки, ані бронювання;

чоловікам 25–60 років, які не мають відстрочки або бронювання;

ггромадянам, яких виключали з обліку, але після повторного медогляду визнали придатними;

ггромадянам, які раніше мали статус "обмежено придатних", якщо відповідне рішення ухвалить ВЛК.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" не завжди відображаються сповіщення про автоматичне продовження відстрочки. Зокрема, вони можуть не прийти, якщо в державних реєстрах дані неповні або взагалі відсутні.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаний може оскаржити хибне рішення ВЛК. Для цього він має подати заяву до вищої або Центральної ВЛК.