Україна
Мобілізація в Україні — кого можуть призвати з 1 березня

Мобілізація в Україні — кого можуть призвати з 1 березня

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 04:30
Хто може отримати повістку в березні 2026 року — що каже закон
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: armyinform.com

В Україні тривають мобілізація та воєнний стан — військовозобов'язаних громадян можуть призвати до війська. У березні призов здійснюватиметься за тим же принципом, що й у попередні місяці. 

Про категорії громадян, які підлягають призову, йдеться в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Читайте також:

Кого можуть призвати в березні

На службу можуть призвати будь-якого військовозобов'язаного віком від 18 до 60 років за умови, що він придатний до служби, не має відстрочки й не підлягає бронюванню.

Основною категорією для мобілізації є чоловіки віком від 25 до 60 років. Ті, кому ще не виповнилося 25 років, можуть служити за власним бажанням.

Повістку в березні можуть вручити: 

  • придатним до служби чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають військовий досвід або навчалися у військовому вишу й не мають ані відстрочки, ані бронювання;
  • чоловікам 25–60 років, які не мають відстрочки або бронювання;
  • ггромадянам, яких виключали з обліку, але після повторного медогляду визнали придатними;
  • ггромадянам, які раніше мали статус "обмежено придатних", якщо відповідне рішення ухвалить ВЛК.

Нагадаємо, у застосунку "Резерв+" не завжди відображаються сповіщення про автоматичне продовження відстрочки. Зокрема, вони можуть не прийти, якщо в державних реєстрах дані неповні або взагалі відсутні.

Також ми повідомляли, що військовозобов'язаний може оскаржити хибне рішення ВЛК. Для цього він має подати заяву до вищої або Центральної ВЛК.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
