Мобілізація в Україні - кількість заброньованих зросла до 1,3 млн осіб

Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Міністр економіки України Олексій Соболєв заявив, що протягом року кількість заброньованих українців зросла на декілька сотень тисяч. Якщо торік показник був на рівні млн, то тепер він становить 1 млн 300 тисяч осіб.

Про це Соболев сказав під час дискусії "Нова країна: ключові питання", повідомляє LB.ua.

За словами Соболева, бронювання впливає на мобілізацію в Україні, тому дуже важливо тривати баланс, що наразі дотримано.

"Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз — десь мільйон триста", — заявив він.

Також міністр поінформував, що раніше військові зверталися з проханнями зменшити її кількість.

Водночас Соболев наголосив, що бронь від мобілізації позитивно має вплив на економіку, тому що для отримання бронювання деякі люди виходять тіньових трудових відносин.

"Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів", — резюмував Олексій Соболев.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олександр Федієнко заявив, що наприкінці лютого бронювання має закінчитися для всіх військовозобов'язаних громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах.

Також ми писали, які є умови, що дозволяють українським роботодавцям самостійно анулювати бронювання.