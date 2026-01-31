Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація В Україні значно зросла кількість заброньованих — що відомо

В Україні значно зросла кількість заброньованих — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 01:30
Мобілізація в Україні - кількість заброньованих зросла до 1,3 млн осіб
Громадянин в територіальному центрі комплектування. Фото: "Суспільне"

Міністр економіки України Олексій Соболєв заявив, що протягом року кількість заброньованих українців зросла на декілька сотень тисяч. Якщо торік показник був на рівні млн, то тепер він становить 1 млн 300 тисяч осіб.

Про це Соболев сказав під час дискусії "Нова країна: ключові питання", повідомляє LB.ua.

Реклама
Читайте також:

Мобілізація в Україні — що відбувається з бронюванням

За словами Соболева, бронювання впливає на мобілізацію в Україні, тому дуже важливо тривати баланс, що наразі дотримано.

"Насправді бронювання за останній рік виросло. У нас було десь мільйон заброньованих людей, зараз — десь мільйон триста", — заявив він.

Також міністр поінформував, що раніше військові зверталися з проханнями зменшити її кількість.

Водночас Соболев наголосив, що бронь від мобілізації позитивно має вплив на економіку, тому що для отримання бронювання деякі люди виходять тіньових трудових відносин.

"Люди, які бронюються, виходять з сірого ринку зайнятості. Це дозволило підняти вимоги для компанії, що бронюють працівників, зокрема по середній зарплаті. Це вивільнило десятки мільярдів коштів", — резюмував Олексій Соболев.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Олександр Федієнко заявив, що наприкінці лютого бронювання має закінчитися для всіх військовозобов'язаних громадян, які працюють на критично важливих для української економіки підприємствах.

Також ми писали, які є умови, що дозволяють українським роботодавцям самостійно анулювати бронювання.

Україна армія мобілізація бронювання війна в Україні відстрочка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації