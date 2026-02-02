Кто может потерять бронирование в феврале 2026 года — ответ адвоката

Украинский военнослужащий. Фото иллюстративное: УНІАН

С 1 февраля текущего года в Украине действуют новые правила бронирования военнообязанных. Отныне забронировать могут только тех работников критически важных предприятий, которые получают зарплату не менее 21 тысячи 617 гривен, тогда как раньше было достаточно 20 тысяч гривен.

Об этом в эфире Украинского радио сообщила управляющий партнер адвокатского бюро Елена Хоменко.

Реклама

Читайте также:

Новые правила бронирования

Компаниям, которые захотят уберечь персонал от призыва, придется повышать оклады. Еще одним требованием для бизнеса является отсутствие долгов по уплате налогов и ЕСВ.

По словам правоведа, предприятия оборонного сектора имеют автоматический статус критичности и могут бронировать весь персонал. Частному сектору получить бронирование сложнее — приходится проводить тщательный отбор.

Положительные изменения тоже есть. В "Дії" решение о бронировании отныне будут принимать в течение суток, а не до трех суток, как это было раньше. В случае отклонения заявки повторную можно подавать сразу, не дожидаясь, когда пройдет пять дней после отказа.

Также юрист посоветовала не полагаться на смартфоны, а иметь бумажные документы, ведь в случае технического сбоя в электронных реестрах бронирование может исчезнуть. Обновление реестров обычно длится от суток до трех суток. В течение этого периода забронированный, если у него нет бумажной выписки и справки с работы, фактически будет юридически незащищенным и может получить повестку от ТЦК и СП.

"Наличие информации в электронных реестрах не освобождает работников от обязанности иметь бумажные подтверждения. В случае исчезновения статуса забронированного лица из электронных систем, бронирование автоматически аннулируется и в приложении "Резерв", — предупредила Елена Хоменко.

Напомним, некоторые категории граждан защищены от призыва. В ТЦК объяснили, какие документы надо предоставить, чтобы получить отсрочку.

Также мы сообщали, что в Украине возросло количество забронированных. Сейчас их миллион 300 тысяч.