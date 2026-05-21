У МВС висловилися щодо примусового повернення чоловіків з Європи

В європейських країнах наразі перебувають сотні тисяч українських чоловіків призовного віку. Депортувати їх на Батьківщину Україна не може. Має бути відповідне рішення органів влади тієї країни, де ці громадяни перебувають.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України у відповідь на запит УНІАН.

Примусове повернення чоловіків в Україну

Примусове переміщення громадян через кордон відбувається на підставі міжнародних договорів. Якщо йдеться про європейські країни, має бути Угода між Україною та ЄС про реадмісію (міжнародна угода між державами, яка передбачає повернення власних громадян — Ред.). Згідно з цією домовленістю, Україна зобов'язана прийняти своїх громадян назад, якщо якась із держав Європи доведе їхнє українське громадянство та відсутність законних підстав для перебування за кордоном.

"Рішення про законність перебування людини в Німеччині чи іншій країні ЄС ухвалюють виключно органи цієї держави. Саме вони визначають умови в’їзду, проживання або можливого повернення. Україна не має повноважень самостійно вирішувати, кого інша країна повинна залишити або повернути", — пояснили у МВС.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадяни з інвалідністю будь-якої групи можуть виїжджати за кордон. Для виїзду достатньо мати електронне пенсійне посвідчення. Щоправда, рішення щодо пропуску ухвалює виключно ДПСУ.

Також Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" писав, що ті, хто закінчив військову кафедру, мають право на виїзд за кордон. Йдеться про тих, кому ще не виповнилося 23 років. Громадяни зі статусом "військовозобов'язаний" теж не є винятком.