Виїзд за кордон після військової кафедри: студент має таке право

Студенти на військовій кафедрі.

Громадянин, який закінчив навчання на військовій кафедрі, може виїжджати за кордон. Це можливо до досягнення 23-річного віку. Навіть статус "військовозобов’язаний" йому тут не стане не заваді.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навчання на військовій кафедрі

Військова кафедра є структурним підрозділом низки вищих навчальних закладів. Навчання на військовій кафедрі є частиною загального процесу навчання студента.

Випускники військової кафедри отримують відповідні військові звання. Крім того, навіть до моменту досягнення 25-річного віку вони отримують статус "військовозобов’язаний", а не "призовник".

До юристів звернувся громадянин, який навчається на другому курсі університету. 19-річний студент пояснив, що планує на третьому курсі вступити на військову кафедру.

Виїзд за кордон можливий, мобілізація також

Громадянин поцікавився, чи може він після завершення навчання на військовій кафедрі виїжджати за кордон. Чоловіка зацікавило, чи не вплине на цю можливість його майбутній статус "військовозобов’язаний".

Юристи пояснили, коментуючи цю ситуацію, що виїзд за кордон після закінчення військової кафедри цілком можливий. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Якщо законодавство не зміниться, то до 23 років Ви маєте право на безперешкодний виїзд з України. Незалежно від того маєте Ви статус призовника чи військовозобов'язаного".

Але, додав Дерій, у такого громадянина є інша проблема. Юрист пояснив, яка саме: "Щоб Вас на кордоні не мобілізували, Ви повинні мати оформлену відстрочку".

Військовослужбовець, який проходить службу у Збройних силах України, має право вступити на навчання на військову кафедру. А студент, який навчається на військовій кафедрі, може підписати контракт на службу в ЗСУ. Та у обох випадках громадяни повинні враховувати нюанси процесів, а військовий має отримати дозвіл командира.

Громадяни, які навчаються на військовій кафедрі, після завершення навчання отримують статус "військовозобов’язаний". Це відбувається навіть у тому випадку, коли випускник військової кафедри не досяг 25-річного віку.