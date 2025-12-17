Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Відстрочка з-за кордону — чи можна оформити

Відстрочка з-за кордону — чи можна оформити

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 20:00
Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю - чи можна оформити відстрочку дистанційно
Застосунок "Резерв+", за допомогою якого можна оформити відстрочку з-за кордону. Фото: Новини.LIVE

Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває за межами України, але при цьому має право на відстрочку від мобілізації, він може оформити відстрочку. Тим паче, для цього вистачить електронного військово-облікового документу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Оформлення відстрочки з-за меж України

Після початку повномасштабної війни частина українських військовозобов’язаних громадян опинилася за кордоном.

До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку з причини догляду за дружиною (яка має другу групу інвалідності) дистанційно, з-за меж України.

Чоловік додав, що не має військово-облікового документу, принаймні, класичної паперової його версії.

"Так, Ви маєте право оформити відстрочку онлайн, навіть, перебуваючи за кордоном", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Чи потрібно мати паперовий документ

Щодо того, як зробити це без паперового військово-облікового документу, то тут, пояснив Дерій, ситуація є дуже простою.

"Згідно пункту 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тому Вам не потрібно мати паперовий ВОД, адже Ви маєте е-ВОД з "Резерв+", — підкреслив юрист.

Головне, зазначив Владислав Дерій, щоб при перетині кордону громадянин не перебував у розшуку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як громадянин України може стати на військовий облік за кордоном.

Додамо, ми повідомляли про те, як оновити військово-облікові дані, перебуваючи за межами України.

українці закордон відстрочка військово-обліковий документ Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації