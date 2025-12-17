Відстрочка для догляду за дружиною з інвалідністю - чи можна оформити відстрочку дистанційно

Відстрочка з-за кордону — чи можна оформити
Навіть якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває за межами України, але при цьому має право на відстрочку від мобілізації, він може оформити відстрочку. Тим паче, для цього вистачить електронного військово-облікового документу.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Оформлення відстрочки з-за меж України
Після початку повномасштабної війни частина українських військовозобов’язаних громадян опинилася за кордоном.
До юристів звернувся такий громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку з причини догляду за дружиною (яка має другу групу інвалідності) дистанційно, з-за меж України.
Чоловік додав, що не має військово-облікового документу, принаймні, класичної паперової його версії.
"Так, Ви маєте право оформити відстрочку онлайн, навіть, перебуваючи за кордоном", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.
Чи потрібно мати паперовий документ
Щодо того, як зробити це без паперового військово-облікового документу, то тут, пояснив Дерій, ситуація є дуже простою.
"Згідно пункту 9 постанови КМУ 559 Військово-обліковий документ в електронній формі (у тому числі роздрукований) та військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу. Тому Вам не потрібно мати паперовий ВОД, адже Ви маєте е-ВОД з "Резерв+", — підкреслив юрист.
Головне, зазначив Владислав Дерій, щоб при перетині кордону громадянин не перебував у розшуку.
