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Головна Мобілізація У Раді не планують скасовувати відстрочку для багатодітних батьків

У Раді не планують скасовувати відстрочку для багатодітних батьків

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 16:21
Відстрочка від мобілізації для багатодітних: у Раді зробили заяву
Військовий квиток, військовий з ручкою та документами. Фото: armyinform, Черкаський ТЦК. Колаж: Новини.LIVE

У Верховній Раді наразі не розглядають зміни до переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Тож чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, поки зберігають це право. Водночас в Україні набирає популярності петиція із закликом скасувати для них відстрочку.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив заступник голови профільного комітету Верховної Ради, голова делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

В Україні наразі не будуть скасовувати відстрочку для багатодітних батьків

У Верховній Раді наразі не розглядають зміни до переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації. Попри те, що в Україні набирає популярності петиція із закликом скасувати відстрочку для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, чинні норми залишаються без змін.

За словами Єгора Чернєва, сьогодні будь-які зміни до категорій військовозобов'язаних поставлені на паузу. Це стосується як можливого звуження чинних прав військовозобов'язаних, так і запровадження нових пільг.

Таким чином, чоловіки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років, і надалі залишаються у переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

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"На сьогодні в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядаються зміни до переліку осіб, які підлягають відстрочці. Наскільки мені відомо, і в Міністерстві оборони так само поки не йдеться по це. Не йдеться й про розширення цих категорій", — наголосив Чернєв.

Зауважимо, що останнім часом в Україні набирає популярності петиція, автори якої пропонують скасувати право на відстрочку від мобілізації, а також право на звільнення зі служби для чоловіків, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Новини.LIVE інформували, що відсутність базової військової підготовки не перешкоджає бронюванню працівників критично важливих підприємств, яким виповнилося 25 років. Як пояснив юрист Сергій Богун, вирішальними є статус військовозобов'язаного, перебування на військовому обліку та відповідність вимогам законодавства. Водночас для чоловіків молодше 25 років проходження БЗВП має значення, оскільки дозволяє раніше набути статусу військовозобов'язаного.

Новини.LIVE також писали, що у серпні 2026 року правила бронювання від мобілізації залишаються без змін — право на відстрочку мають працівники підприємств зі статусом критично важливих. До 10 серпня такі компанії повинні підтвердити свій статус, інакше з 1 вересня втратять можливість бронювати співробітників.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП ефір Новини.LIVE
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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