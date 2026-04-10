Мобілізація попри відстрочку: юристка пояснила, коли це можливо

Українські військовослужбовці. Фото: колаж Новини.LIVE

Право на відстрочку від служби в ЗСУ саме по собі не гарантує звільнення від призову. Якщо військовозобов’язаний не оформив її офіційно, його можуть мобілізувати. Юристи наголошують, що ключове значення має саме наявність належно оформлених документів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на пояснення адвокатки бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова у коментарі "РБК-Україна".

Відстрочка не оформлена: чи можуть мобілізувати

Юристи звертають увагу, що найчастіше складнощі виникають тоді, коли люди мають підстави для відстрочки, але не встигають або не подають документи вчасно.

У таких випадках право формально існує, але не підтверджене, тому його не враховують під час мобілізації. Через це виникають конфліктні ситуації вже після призову.

Адвокатка Олена Воронкова пояснює, як це виглядає в реальній практиці, де до юристів часто звертаються вже постфактум:

"Як людина, яка веде подібні справи, я не можу приховати своїх емоцій. Коли в таких випадках мені телефонують і кажуть: "ай-яй-яй, рятуйте". Оскільки всі, хто хотів, давно оформили відстрочку. Я маю на увазі тих, у кого є таке право".

Чому після мобілізації змінити ситуацію складніше

Фахівці підкреслюють, що оформити відстрочку до призову значно простіше, ніж домогтися звільнення зі служби після мобілізації.

Деякі підстави, які дозволяють не потрапити до війська, вже не завжди дають право на звільнення після призову. Через це можливості вплинути на ситуацію значно обмежуються.

Юристи радять не зволікати з оформленням відстрочки, якщо є законні підстави. Для цього потрібно подати відповідні документи, і за процедурою до завершення їх розгляду людину не повинні мобілізувати. Водночас на практиці трапляються винятки.

Отже, навіть наявність права на відстрочку не є гарантією захисту — без офіційного оформлення ризик мобілізації залишається.

Новини.LIVE інформували, що зниження мобілізаційного віку в Україні нижче 25 років наразі не розглядається. Зокрема, питання зміни правил виїзду для молодих чоловіків поки не стоїть на порядку денному. Загалом ситуація з мобілізацією в країні останнім часом стала більш стабільною.

Також Новини.LIVE писали, що військові, які підписали контракт "18–25", після завершення служби гарантовано отримують відстрочку від мобілізації. Ця норма вже повністю запрацювала. За словами глави Міноборони Михайла Федорова, відповідний механізм був доопрацьований і наразі діє в повному обсязі.