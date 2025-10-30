Відео
Україна
Дружина без щитовидки — чи дає це право на відстрочку

Дружина без щитовидки — чи дає це право на відстрочку

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 12:20
Оновлено: 11:52
Відстрочка від мобілізації - якщо дружина без щитовидки, чи можливо це
Оформлення документів у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Не кожна інвалідність дружини може означати відстрочку від мобілізації для чоловіка. Юристи детально пояснили, коли інвалідність ІІІ групи є підставою для оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Інвалідність дружини як підстава для відстрочки

Догляд за близьким родичем, який до того ж має інвалідність, надає військовозобов’язаному громадянину право на відстрочку.

До юристів звернувся громадянин, у якого дружина має проблеми із ендокринною системою, зокрема, їй видалили щитоподібну залозу.

Чоловік поцікавився, чи має він право на відстрочку від мобілізації.

"На жаль, на даний час інвалідність дружини не дає Вам права на відстрочку, адже щитовидна залоза це не парний орган", — зазначив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

У яких випадках відстрочка від мобілізації можлива

Дерій також пояснив, коли інвалідність дружини дозволяє чоловіку оформити відстрочку для догляду за нею.

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів", — підкреслив юрист.

Таким чином, інвалідність ІІІ групи у дружини через видалену щитоподібну залозу не може слугувати підставою для відстрочки її чоловіка.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли інші родичі не впливають на можливість оформлення відстрочки для догляду.

Додамо, ми повідомляли про те, як отримати відстрочку після операції та на який термін вона надається.

відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані особа з інвалідністю дружина
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
