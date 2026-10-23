Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація У ТЦК пояснили, як повернутися на службу після СЗЧ

У ТЦК пояснили, як повернутися на службу після СЗЧ

Ua ru
23 жовтня 2026 04:30
Повернення на службу після СЗЧ - куди звертатися Кадр з відео
Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: кадр з відео

Громадяни України, які самовільно покинули військову частину, мають можливість повернутися із СЗЧ. Наразі спрощена програма повернення завершилася, однак механізм існує і відбувається за загальним порядком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.

Реклама

Як повернутися на службу після СЗЧ

У ТЦК розповіли, що для того, щоб повернутися на службу, військовий може звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ. Тобто — до Центрального або територіального управління чи зонального відділу.

Після цього громадянин отримує інформацію про батальйони резерву, до яких можна прибути для продовження служби. Коли громадян прибуває до батальйону резерву, відбувається наступне:

"Командир батальйону оформлює прибуття військовослужбовця, визначає йому завдання та з’ясовує необхідну інформацію щодо кримінального провадження. Також до військової частини, з якої було здійснено СЗЧ, надсилається повідомлення про повернення військовослужбовця. Якщо є письмова згода командира бойової військової частини на продовження служби, вона також враховується під час подальшого направлення", — йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Щодо кримінальної справи, військовий, який вперше вчинив СЗЧ, може звернутися з клопотанням про намір повернутися на військову службу. Якщо будуть необхідні умови та письмова згода командира, тоді питання про звільнення від кримінальної відповідальності вирішує суд згідно частини 5 статті 401 ККУ.

Як повернутися на службу після СЗЧ
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у Міноборони України заявили, що за спрощеною програмою після СЗЧ до служби повернутися тисячі військових. Значна частина з них знову обійняли бойові посади та виконують завдання.

Також ми писали, що у Полтавському ОТЦК пояснили, куди скаржитися, якщо військового після СЗЧ посилають у бій.

ЗСУ армія Кримінал СЗЧ військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації