Військовий ЗСУ. Фото ілюстративне: кадр з відео

Громадяни України, які самовільно покинули військову частину, мають можливість повернутися із СЗЧ. Наразі спрощена програма повернення завершилася, однак механізм існує і відбувається за загальним порядком.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Івано-Франківського обласного ТЦК та СП.

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Як повернутися на службу після СЗЧ

У ТЦК розповіли, що для того, щоб повернутися на службу, військовий може звернутися до органів Військової служби правопорядку ЗСУ. Тобто — до Центрального або територіального управління чи зонального відділу.

Після цього громадянин отримує інформацію про батальйони резерву, до яких можна прибути для продовження служби. Коли громадян прибуває до батальйону резерву, відбувається наступне:

"Командир батальйону оформлює прибуття військовослужбовця, визначає йому завдання та з’ясовує необхідну інформацію щодо кримінального провадження. Також до військової частини, з якої було здійснено СЗЧ, надсилається повідомлення про повернення військовослужбовця. Якщо є письмова згода командира бойової військової частини на продовження служби, вона також враховується під час подальшого направлення", — йдеться у повідомленні.

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Щодо кримінальної справи, військовий, який вперше вчинив СЗЧ, може звернутися з клопотанням про намір повернутися на військову службу. Якщо будуть необхідні умови та письмова згода командира, тоді питання про звільнення від кримінальної відповідальності вирішує суд згідно частини 5 статті 401 ККУ.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно у Міноборони України заявили, що за спрощеною програмою після СЗЧ до служби повернутися тисячі військових. Значна частина з них знову обійняли бойові посади та виконують завдання.

Також ми писали, що у Полтавському ОТЦК пояснили, куди скаржитися, якщо військового після СЗЧ посилають у бій.