Військові спеціальності в Україні - нова ВОС у Резерв+

Застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо у військовозобов’язаного громадянина в застосунку "Резерв+" з’явилася зовсім інша, ніж була до цього, військово-облікова спеціальність, це може бути проблемою із реєстрами. До ТЦК громадянин може звернутися з проханням виправити ситуацію, але загалом для нього ця ситуація не матиме жодних наслідків.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В'ячеслав Кирда.

Несподівана зміна ВОС у "Резерв+"

До юристів звернувся громадянин, який помітив нестиковку у своєму застосунку "Резерв+".

Він розповів, що після оновлення цього електронного військово-облікового документу у ньому з'явилася військово-облікова спеціальність (ВОС) 999097 та позначка "потребує проходження базової загальновійськової підготовки", хоча до оновлення була вказана інша ВОС.

Чоловік поцікавився, чим це може йому загрожувати.

"Це автоматична робота Реєстрів, яка в цілому для Вас не матиме ніяких наслідків", — підкреслив у відповіді громадянину адвокат В’ячеслав Кирда.

Чи треба звертатися до ТЦК

Юрист також пояснив, що треба зробити військовозобов’язаному громадянину у такій ситуації.

"Якщо ВОС не збігається з паперовим військово-обліковим документом — можна подати до ТЦК та СП відповідну заяву", — наголосив Кирда.

Втім, у будь-якому випадку це не проблема самого громадянина, і його за появу нової ВОС у "Резерв+" не покарають.

