ТЦК оголосив у розшук за порушення обліку понад 30 жінок

Українські військовослужбовиці. Фото ілюстративне: Міноборони України

У розшуку за порушення військового обліку перебуває понад два мільйони громадян України. Відповідний показник щомісяця зростає. Серед тих, кого оголосили в розшук, більш ніж 30 жінок.

Про це в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 26 березня, повідомив прокурор Київської прокуратури (у 2014–2025-х роках) Ярослав Захарченко, передає Новини.LIVE.

Жінки в розшуку

"У нас уже жінок оголошують у розшук. Завтра дітей оголошуватимуть у розшук від ТЦК... Уже більше 30 жінок, за попередніми даними, у розшуку за порушення військового обліку — незрозуміло якого, на якому вони не мають у житті перебувати апріорі, згідно із законодавством", — зазначив представник прокуратури.

Також він припустив, що реальний показник може бути ще більшим.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на адвоката Андрія Карпенка повідомляв, що на військовому обліку повинні перебувати жінки, які мають фармацевтичну або медичну освіту. Автоматично жінок до війська не призивають. Долучитися до лав захисників України вони можуть лише добровільно.

Також Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Катерину Аніщенко писав, що жодних законодавчих змін щодо мобілізації жінок в Україні не запроваджували. Такий призов є необхідним, хіба що на думку деяких депутатів. Навіть військовозобов'язаних жінок не мобілізуватимуть, якщо ті не дадуть на це згоди.