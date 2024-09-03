Мобілізація в Україні 2024 — чим держава повинна забезпечити мобілізованих

Воїни-зв'язківці, які воюють на Запорізькому напрямку. Фото: ЗОВА

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В Україні мобілізовані до Збройних сил громадяни мають певні права. Крім цього, держава зобов'язана забезпечувати таких осіб необхідними для проходження військової служби речами.

Що саме мають отримувати від держави мобілізовані українці розповів адвокат Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна.

Які права мають мобілізовані

Так, правозахисник підкреслив, кожен мобілізований має право на навчання — це передбачено українським законодавством.

Після мобілізації кожен громадянин проходить підготовку, яка включає набуття загальних військових навичок як теоретичних, так і практичних, а також спеціалізоване навчання, яке залежить від майбутньої військової спеціальності.

Крім цього, наголосив адвокат, мобілізовані мають право на безпечні умови навчання. Зокрема місця проведення навчань мають бути обладнані відповідно до вимог безпеки.

Мінімальний та максимальний час на навчання визначається відповідними нормативними документами Міністерства оборони України.

"Відправляти мобілізованого на фронт без попереднього навчання незаконно. Це порушує права людини та створює загрозу для життя і здоров'я як самого військовослужбовця, так і його побратимів", — каже Дмитро Франчук.

Українські військовослужбовці у Луцьку. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Чим держава повинна забезпечувати мобілізованих

М обілізованих в Україні зобов'язані забезпечувати:

харчуванням;

одягом;

медичним обслуговуванням;

іншими необхідними засобами під час навчання та несення військової служби.

Раніше ми повідомляли, в Україні змінили порядок мобілізації для деяких громадян.

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