Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Права мобілізованих в Україні — чим забезпечує та що гарантує держава arrow

Права мобілізованих в Україні — чим забезпечує та що гарантує держава

3 вересня 2024 02:53
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — чим держава повинна забезпечити мобілізованих
Воїни-зв'язківці, які воюють на Запорізькому напрямку. Фото: ЗОВА
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Читайте також:

В Україні мобілізовані до Збройних сил громадяни мають певні права. Крім цього, держава зобов'язана забезпечувати таких осіб необхідними для проходження військової служби речами.

Що саме мають отримувати від держави мобілізовані українці розповів адвокат Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна.

Які права мають мобілізовані

Так, правозахисник підкреслив, кожен мобілізований має право на навчання — це передбачено українським законодавством.

Після мобілізації кожен громадянин проходить підготовку, яка включає набуття загальних військових навичок як теоретичних, так і практичних, а також спеціалізоване навчання, яке залежить від майбутньої військової спеціальності.

Крім цього, наголосив адвокат, мобілізовані мають право на безпечні умови навчання. Зокрема місця проведення навчань мають бути обладнані відповідно до вимог безпеки.

Мінімальний та максимальний час на навчання визначається відповідними нормативними документами Міністерства оборони України.

"Відправляти мобілізованого на фронт без попереднього навчання незаконно. Це порушує права людини та створює загрозу для життя і здоров'я як самого військовослужбовця, так і його побратимів", — каже Дмитро Франчук.

 

Мобілізація в Україні 2024 — чим держава повинна забезпечити мобілізованих
Українські військовослужбовці у Луцьку. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Чим держава повинна забезпечувати мобілізованих 

Мобілізованих в Україні зобов'язані забезпечувати:

  • харчуванням;
  • одягом;
  • медичним обслуговуванням;
  • іншими необхідними засобами під час навчання та несення військової служби.

Раніше ми повідомляли, в Україні змінили порядок мобілізації для деяких громадян.

Нагадаємо, ми писали, хто з військовозобов'язаних громадян України втратить відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, які отримують звання випускники військової кафедри.

ЗСУ Україна армія мобілізація солдати забезпечення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють знешкоджувати міни — кого запрошують до полку "Азов"

03:24 У Миколаєві чули вибух — військові попереджали про ракетну небезпеку

Термінова новина

03:20 На Київщині лунають вибухи — триває робота ППО по ударних БпЛА

02:59 У Київській області та інших регіонах тривога — в чому причина

02:53 Права мобілізованих в Україні — чим забезпечує та що гарантує держава

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:44 Пожежа тривала 16 днів — з'явився супутниковий знімок наслідків на нафтобазі у Пролетарську

02:15 В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

02:07 Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

01:58 Росіяни стверджують, що дрони намагалися атакувати аеродром у Твері

01:32 На Рівненщині чоловік отримав повістку і не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

03:26 На фронті потрібні люди, які вміють знешкоджувати міни — кого запрошують до полку "Азов"

03:24 У Миколаєві чули вибух — військові попереджали про ракетну небезпеку

Термінова новина

03:20 На Київщині лунають вибухи — триває робота ППО по ударних БпЛА

02:59 У Київській області та інших регіонах тривога — в чому причина

02:53 Права мобілізованих в Україні — чим забезпечує та що гарантує держава

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

02:44 Пожежа тривала 16 днів — з'явився супутниковий знімок наслідків на нафтобазі у Пролетарську

02:15 В Україні ввели в експлуатацію перший підземний шпиталь для ЗСУ

02:07 Україна увійшла до десятки найкращих країн у медальному заліку Паралімпіади-2024

01:58 Росіяни стверджують, що дрони намагалися атакувати аеродром у Твері

01:32 На Рівненщині чоловік отримав повістку і не з'явився до ТЦК — що вирішив суд

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Text

23:59 Економічне бронювання від мобілізації — нардепка Южаніна назвала можливі варіації

Text

21:30 Полонений з Курської області назвав причини прориву кордону — ексклюзивне інтерв'ю

Text

19:59 Росіяни накопичили сили північніше Маріуполя — Андрющенко розкрив їхні плани

Text

17:50 Підвищення акцизів на пальне та завершення зачистки ЗСУ лінії на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Обстріл Києва — які наслідки атаки у трьох районах столиці

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

15:53 Маріуполь відправляє гуманітарну допомогу в Курськ величезними фурами, — Андрющенко

Text

13:00 Ракетна атака на Київ та обстріли Харкова — ефір День.LIVE

Text

10:05 Росія хоче залишити Україну без світла — у КМВА поділились деталями про ворожі атаки

Text

09:18 Росія завдала безпрецедентного удару по Києву — в КМВА розкрили наслідки

Text

08:00 Ракетна атака на Україну та приліт в Києві — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги