Як громадяни оцінюють темпи мобілізації в Україні

Українці на вулиці. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

В Україні провели опитування серед громадян щодо мобілізації. Їх запитали, як вони оцінюють перебіг мобілізаційних заходів та хто вже оновив свої облікові дані.

Відповідне опитування провело Info Sapiens на замовлення Суспільного.

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Так, в Україні чоловіки частіше дають позитивну оцінку процесу мобілізації, аніж жінки — 26% та 17% опитаних. Аналогічно громадяни чоловічої статі позитивно оцінюють мобілізацію у містах з населенням у понад 50 тис., аніж у менших містах і селах — 24% проти 18%.

"Значно частіше негативне ставлення до перебігу мобілізації висловлюють респонденти молодшої вікової групи 18-34 років (51% проти 44%), а значно рідше таке негативне ставлення висловлюють опитані люди віком 56-70 років (32% проти 44%)", — розповідають соціологи.

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33% з опитаних чоловіків призовного віку відповіли, що вже оновили свої облікові дані через ТЦК, ЦНАП або застосунок"Резерв+".

26% — лише планують це зробити, а 6% навіть не збираються. Ще 24% вважають, що їм це не потрібно, а 12% не знають або вагаються з відповіддю.

Соціологи уточнили, що серед соціально-демографічних груп немає значних відмінностей, а найнижча частка чоловіків, які вже оновили свої дані, фіксується в селах.

"Якщо ж подивитися лише на групу чоловіків віком 18-60 років, які відповіли, що їм необхідно оновлювати свої дані після прийняття нового закону про мобілізацію, і як розподілилися їх відповіді, то 51% з них декларують, що вже це зробили, 41% — лише планують це, а 9% навіть не планують", — підсумовується в результатах опитування.

Раніше Фонд Карнеґі за міжнародний мир провів опитування серед українців щодо того, чи підтримують вони проведення подальшої мобілізації.

Також ми писали, що згідно з результатами опитування, українці переконані, що владу треба критикувати навіть під час війни, однак тут їхні погляди розбіглися. Адже хтось виступає за конструктивну критику, а інші підтримують повну критику.