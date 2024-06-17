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Украинцы дали оценку закону о мобилизации — результаты опроса

17 июня 2024 17:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Как граждане оценивают темпы мобилизации в Украине
Украинцы на улице. Иллюстративное фото: Вечірній Київ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине провели опрос среди граждан по поводу мобилизации. Их спросили, как они оценивают ход мобилизационных мероприятий и кто уже обновил свои учетные данные.

Соответствующий опрос провел Info Sapiens по заказу Суспільного.

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Так, в Украине мужчины чаще дают положительную оценку процессу мобилизации, чем женщины — 26% и 17% опрошенных. Аналогично граждане мужского пола положительно оценивают мобилизацию в городах с населением более 50 тыс., чем в меньших городах и селах — 24% против 18%.

"Значительно чаще негативное отношение к течению мобилизации выражают респонденты младшей возрастной группы 18-34 лет (51% против 44%), а гораздо реже такое негативное отношение выражают опрошенные люди в возрасте 56-70 лет (32% против 44%)", — рассказывают социологи.

Количество людей, которые обновили военно-учетные данные

33% из опрошенных мужчин призывного возраста ответили, что уже обновили свои учетные данные через ТЦК, ЦНАП или приложение "Резерв+".

26% только планируют это сделать, а 6% даже не собираются. Еще 24% считают, что им это не нужно, а 12% не знают или затрудняются ответить.

Социологи уточнили, что среди социально-демографических групп нет значительных отличий, а самая низкая доля мужчин, которые обновили свои данные, фиксируется в селах.

"Если же посмотреть только на группу мужчин в возрасте 18-60 лет, ответивших, что им необходимо обновлять свои данные после принятия нового закона о мобилизации, и как распределились их ответы, то 51% из них декларируют, что это уже сделали, 41% — только планируют это, а 9% даже не планируют", — заключается в результатах опроса.

Ранее Фонд Карнеги за международный мир провел опрос среди украинцев относительно того, поддерживают ли они проведение дальнейшей мобилизации.

Также мы писали, что, согласно результатам опроса, украинцы убеждены, что власть нужно критиковать даже во время войны, однако здесь их взгляды разбежались. Ведь кто выступает за конструктивную критику, а другие поддерживают полную критику. 

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повестки
ТЦК и СП
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